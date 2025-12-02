El gobierno del PP en Alicante acuerda con Vox ampliar la temporada alta para veladores del 1 de mayo al 1 de noviembre

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Alicante - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ejecutivo municipal del PP en el Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este martes en junta de gobierno la modificación de la ordenanza de ocupación temporal de la vía pública, dentro de los acuerdos alcanzados con Vox, que está en la oposición. La "principal novedad" es "el establecimiento del permiso de veladores en temporada alta desde el 1 de mayo al 1 de noviembre".

También "se establece la posibilidad de ampliar los puestos en el mercadillo de Teulada y de establecerse en dos mercadillos, además de permitir en el Casco Antiguo la venta y exposición de productos en fachada, principalmente", según ha detallado el consistorio en un comunicado.

La concejala de Ocupación de Vía Pública, Cristina Cutanda, ha explicado que "esta nueva ordenanza mantiene el principio esencial de conciliar el derecho al descanso con la legítima actividad empresarial de los sectores de la hostelería y comercio" y que "esta norma no modifica el horario consensuado con los vecinos".

"Una vez más intentamos hacer compatible al actividad empresarial con el derecho a la tranquilidad y a la pacífica convivencia sin perder de vista la creciente demanda que trae consigo la desestacionalización del sector turístico en la hostelería", ha añadido la edil.

Por su parte, el concejal de Vox Juan Utrera ha señalado que "esta es una de las medidas de Vox más necesarias para Alicante". "Tras la ruptura del acuerdo previo por parte del PP para acabar pactando con Compromís, era indispensable la corrección de la ordenanza en puntos esenciales. La ampliación de la temporada del horario de verano para la hostelería, el desarrollo de actividades económicas en el Casco Antiguo y el apoyo a los mercadillos municipales eran líneas rojas para nosotros y ahora, por fin, se van a implementar", ha agregado.

También ha afirmado que "otro éxito es la inclusión de puntos de seguridad junto a los puntos violeta para poder atender así a todos los alicantinos, sin discriminación por sexo y, cómo no, garantizar la seguridad en eventos públicos masificados con una localización concreta".

LOS HORARIOS NO CAMBIAN

Según el equipo de gobierno, los horarios establecidos en la norma aprobada el 28 de noviembre de 2024 en el pleno --con los votos a favor de PP y Compromís-- permanecen "invariables" con el desmontaje de las terrazas a las 00.00 como en temporada baja y a las 01.00 de domingo a jueves y 01.30 horas en las noches de viernes y sábados en temporada alta.

Además, se establece "el aviso previo con tres días de antelación cuando el velador se vea afectado por actividades en la vía pública y se permite ampliar las terrazas por circunstancias de carácter excepcional, sin dificultar la entrada a viviendas y comercios".

MERCADILLOS

También se revisa el número y características de los puestos de venta en los mercados de abastecimiento de productos básicos y de la venta aislada en determinadas zonas y se modifica la regulación de lo referente a los titulares de las autorizaciones de venta, de modo que se equiparen las condiciones de las personas físicas y jurídicas.

Así, en el mercadillo de Teulada "se amplía" la posibilidad de pasar de uno a tres puestos de cuatro por tres metros o a dos de siete por tres. "Hasta ahora solo se podía tener un puesto. Asimismo se amplía la posibilidad de acceder a dos autorizaciones en mercadillos distintos y a dos autorizaciones por mercado cuando haya vacantes cuando antes sólo se permitía uno", ha concretado el consistorio.

Igualmente, ha continuado, "la ordenanza clarifica que en el caso de que el día de mercadillo coincida con festivo se acordará su traslado a otro con la asociación de comerciantes" y, "por otra parte, a partir de la aprobación del texto se admitirá en el Casco Antiguo la exposición y venta de productos en fachada, hasta un máximo de 50 centímetros". De la misma forma, "la modificación mantiene los Puntos Violeta en actividades multitudinarias y se amplía a la instalación a Puntos de Atención a Víctimas de Delitos".

Con la luz verde en junta de gobierno, la nueva ordenanza, "enmarcada dentro de los acuerdos alcanzados por el equipo de gobierno con el grupo municipal Vox", se eleva al pleno para su aprobación.