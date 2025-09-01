El Gobierno se reunirá el jueves con las operadoras de agua y municipios de la zona dana para tratar del alcantarillado

VALÈNCIA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, se reunirá este jueves con las operadoras de agua y los municipios de la zona de la dana afectados por las reparaciones de canalizaciones y alcantatillado, según ha informado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

Bernabé, que ha visitado las obras de reparación tras la dana que realiza la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en el cauce del Turia entre los municipios de Xirivella (Valencia) y València, ha apuntado en declaraciones a los medios que el compromiso del Gobierno de España ante la situación generada por la dana es "trabajo, trabajo y más trabajo", "colaboración" y "coordinación con todas las administraciones".

Así, ha indicado que el Gobierno de España ha invertido 500 millones de euros y que "sufraga y en muchos casos va a poner alcantarillado, incluso en municipios donde no había siquiera una red, que no se había construido en las últimas décadas" pero que "ha querido también contribuir a eso".

Por tanto, ha insistido en que la voluntad del Gobierno de España es "trabajo, trabajo y trabajo, compromiso con la provincia de Valencia, compromiso con los valencianos y con las valencianas, en una situación que sabemos que ha sido terrible, la más terrible de nuestra historia reciente, que necesitaba del músculo del Estado y por eso han sido más de 16.600 millones de euros comprometidos con la reconstrucción de la provincia".

En esta línea, se ha comprometido a llevar a cabo los proyectos y ha subrayado que la garantía de que así se hará es que se han iniciado todos los proyectos y los presupuestos. "Como bien saben quienes se dedican a la gestión pública, todos aquellos presupuestos que están comprometidos y todos aquellos proyectos que están iniciados es la garantía de que se van a poder llevar a cabo y se van a realizar", ha expresado.

Por ello, ha insistido en que "las máquinas no han parado" y el inicio de curso "es la continuidad de un trabajo que empezó hace meses y que va a seguir imparable hasta que volvamos a tener la provincia de Valencia, no como el 29 de octubre, sino mejor".

La delegada ha sostenido que el Gobierno tiene "un plan estratégico de protección del territorio con una dotación de más de 500 millones de euros que van a ir destinados, precisamente, para mejorar la capacidad de nuestras infraestructuras ante unas situaciones de grandes avenidas".

"Las hemos implementado ya en algunos casos, por ejemplo, en las propias obras de emergencia que estamos haciendo. Estamos preparando las motas, los taludes, preparados para que, si viene una dana, de unas condiciones como la que hemos vivido, absolutamente extraordinarias, puedan aguantar. Estos son los retornos de los que se habla en ingeniería: se trabajaba con retornos de 500 años y, ahora, estamos trabajando con retornos de 2.000 para intentar mejorar la capacidad de todas las infraestructuras", ha precisado.

OBRAS DE LAMINACIÓN

En esta planificación de infraestructuras, ha apuntado la importancia de obras de laminación "para contener el agua aguas arriba". Al respecto, ha destacado el informe favorable a las obras del proyecto del barranco de la Saleta, que salió la pasada semana, y que "nos va a permitir poner en marcha ya toda la maquinaria para que podamos licitar la obra a principios de este 2026 y que puedan ya entrar las máquinas a trabajar".

Al mismo tiempo, ha avanzado que se licitará antes de que acabe este mismo año el proyecto de modificación de trabajos "importantísimos", como el del barranco del Poyo. "Eran proyectos que había que adecuar a la realidad que hemos vivido y que ahora somos conscientes de que hay que adecuar a danas que tienen una virulencia mucho mayor de la que, quizá, cuando se hizo ese proyecto se podía prever", ha resaltado.

Por lo tanto, ha dicho, están trabajando en obras que se están licitando en este momento "para prevenir todo el bajo Júcar ante posibles avenidas. "Todos los esfuerzos posibles del Gobierno de España van a estar destinados y dedicados a mejorar todas las infraestructuras que tienen que ver con estos cauces, con los barrancos que han sufrido las circunstancias terribles de la dana", ha concluido.