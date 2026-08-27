El Gobierno sostiene que la CHJ no tiene competencia para la retirada de cañas en los cauces y señala a la Generalitat

Archivo - La comisionada del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, Zulima Pérez - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La comisionada del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, Zulima Pérez, ha sostenido que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no tiene competencia para la retirada de cañas y especies invasoras en cauces y barrancos y ha indicado que esta corresponde a la Generalitat, concretamente a la Conselleria de Medio Ambiente.

Así lo ha señalado, en declaraciones a los medios este jueves en Mislata (Valencia), donde ha acompañado al ministro de Hacienda, Arcadi España, en la presentación de los programas EDIL DANA para paliar los efectos de las inundaciones provocadas por la dana de octubre de 2024 y prevenir futuros desastres naturales.

Todo ello, después de que desde el Consell hayan urgido al Gobierno de España a actuar en los barrancos y cauces ante la próxima temporada de lluvias y hayan advertido al respecto de que la Comunitat Valenciana está abocada a "nuevas situaciones de barrancadas en los próximos meses", mientras que el Ejecutivo central "no está a la altura ni de nuestros ayuntamientos ni de nuestros vecinos" por su "dejadez".

También la presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Paqui Bartual, ha remitido esta misma semana un escrito al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, en la que le expresa la "preocupación" de las entidades locales ante el estado de conservación del cauce nuevo del río Turia, así como de determinados barrancos y ramblas que discurren por sus términos municipales, una cuestión que "inquieta especialmente" por la proximidad del periodo de lluvias otoñales.

Preguntada por este asunto, Zulima Pérez ha expuesto que la Generalitat Valenciana a su juicio "ha hecho una cosa bien, que es poner el acento en un problema, que es el hecho de que nuestros cauces tienen especies invasoras, como por ejemplo es la caña común", pero ha calificado de "deslealtad absoluta" las solicitudes de algunos ayuntamientos, la FVMP y el Consell, "principalmente porque la CHJ no tiene competencia para la retirada de estas cañas".

"Si vemos la normativa y las competencias que tiene cada una de las administraciones, no todo lo que es cauce es competencia de la Confederación Hidrográfica", ha advertido la comisionada del Gobierno, que ha concretado que tanto la planificación como la retirada de las especies invasoras "es una competencia de la Generalitat y, en este caso, de la Conselleria de Medio Ambiente".

EXIGE "LEALTAD" A LA GENERALITAT

Dicho esto, ha exigido a la Administración autonómica "lealtad en el ejercicio de sus competencias" y ha acusado al Consell de "no ejercer las competencias propias". "Es una cosa a la que ya nos tienen acostumbrados", ha deslizado, al tiempo que ha instado a cada administración a ser "responsable de las cosas que tiene que hacer". "En este caso, la Generalitat Valenciana es la responsable de hacer esa planificación y esa ejecución", ha insistido.

Pérez también ha criticado que el Consell haya "culpado" al Gobierno de no haber "adecentado espacios de cauces urbanos" y, al respecto, ha asegurado que, en este caso, la competencia del mantenimiento y limpieza corresponde a los ayuntamientos.

En todo caso, ha aclarado que la CHJ "lo que sí que ha hecho ha sido toda una serie de obras" de las que ya se han ejecutado "una gran parte" y, como ejemplo de ello, ha resaltado la licitación de las actuaciones en el barranco de la Saleta.

Mientras, sobre el riesgo de incendios a causa de la acumulación de cañas en los cauces, la comisionada del Gobierno ha apuntado que la competencia en este caso es municipal: "Los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes la tienen directamente y los de menos la tienen las diputaciones provinciales, sin perjuicio de la Generalitat", que es "la competente también en prevención y extinción de incendios".

"QUE NO HAGA LO MISMO QUE EL DÍA DE LA DANA"

"Por lo tanto, una vez más, lo que nosotros le pedimos a la Generalitat Valenciana es que no haga lo mismo que hizo el día de la dana y que ejerza sus competencias. Porque los valencianos y valencianas necesitamos tener un gobierno que se haga responsable de nuestros problemas y que dé soluciones", ha exigido al Consell.

Por último, ha reiterado que la CHJ "realiza la limpieza de cauces de barrancos a través de la Comisaria de Aguas, siempre y cuando afecte al flujo del río, que es lo que se ha hecho".

MANTENER LIMPIOS LOS CAUCES PARA GARANTIZAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA

En respuesta a la comisionada, el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, en declaraciones a los medios tras el acto de presentación del nuevo vial de Almassora (Castellón), ha replicado que Pérez haya "admitido que es competencia exclusiva de la CHJ garantizar la capacidad hidráulica de los cauces".

"Eso no tiene ningún género de dudas", ha incidido Mus que ha argumentado que, para "garantizar esa capacidad hidráulica, la manera de hacerlo es manteniendo limpios esos cauces de vegetación, de cañas y de cualquier cosa que impida que cumplan esa función".

En este sentido, ha afirmado que la Generalitat "debe solicitar autorización a la CHJ para realizar actuaciones en los cauces e, incluso, abonar tasas por cada autorización concedida". "Si para cada actuación nos toca solicitarles permiso, si incluso nos toca pagar tasas por cada autorización que nos conceden, no hay ninguna duda de quién tiene la obligación de mantener los cauces en disposición de cumplir su función y quién no lo está haciendo", ha subrayado.

Asimismo, Martínez Mus ha insistido en que la Generalitat está "preocupada" por el estado de los cauces ante la llegada de la época de lluvias y ha reclamado que la CHJ actúe para garantizar que se encuentren "en las mejores condiciones".

"Todo lo que vaya dispersando la atención sobre ese punto es esquivar la responsabilidad", ha advertido el vicepresidente tercero, que ha instado a la CHJ a hacer "todo lo posible para que los cauces estén en las mejores condiciones cuando llegue la época de lluvias". "No lo está haciendo", ha avisado.