GoHub Accelerator incorpora seis startups que potencian la digitalización industrial sostenible

VALÈNCIA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

GoHub --el espacio de innovación abierta de Global Omnium-- ha incorporado seis nuevas startups de deep tech en la segunda edición de su programa de aceleración, que se distingue por "un enfoque completamente a medida de cada compañía y un acompañamiento personalizado durante todo el proceso".

A raíz del "éxito" de la primera convocatoria de GoHub Accelerator desarrollada en 2020, más de 800 startups de toda España y de distintos países de Europa se han presentado al proceso de selección convocado en septiembre. El programa sigue abierto, destaca la entidad en un comunicado.

Las compañías elegidas, en fase de crecimiento, ofrecen soluciones innovadoras en diversos sectores y ayudan a la transformación exponencial del tejido industrial a través de la inteligencia de negocio, analítica de datos, tecnologías predictivas, ciberseguridad o el testeo de entornos virtuales, con el fin de automatizar procesos, optimizar costes e innovar con nuevos productos.

Las nuevas incorporaciones forman parte del programa para startups GoHub Accelerator, dotado con una inversión de 150.000 euros, un proyecto piloto dentro de Global Omnium y un plantel de mentores referentes para validar negocio y tecnología durante los próximos seis meses.

Además, tendrán a su alcance la red exclusiva de GoHub Experts, profesionales con una larga trayectoria en el mundo empresarial y tecnológico.

La directora general de GoHub, Patricia Pastor, explica que "a raíz de los desafíos globales que nos afectan, desde la salud, el cambio climático o la transformación digital, queremos contribuir apoyando a nuevas startups que ayuden a predecir y optimizar los nuevos retos a los que nos enfrentamos".

Entre las seis nuevas startups de GoHub Accelerator figura Logístiko, que ofrece una plataforma de Software as a Service (SaaS) para gestionar el reparto logístico de última milla de forma eficiente y monitorizar las rutas de envíos, con el que las empresas eliminan la incertidumbre durante las entregas, reducen el coste y aportan una novedosa experiencia a los clientes.

Por su parte, Wenalyze es una plataforma de análisis de datos que ofrece información en tiempo real para ayudar a las entidades bancarias y aseguradoras a acelerar y automatizar los procesos de contratación, así como a optimizar la evaluación de los riesgos de sus clientes empresariales mediante el análisis de fuentes de datos abiertas.

REALIDAD AUMENTADA

Se incorpora también AR Vision, que desarrolla productos de tecnologías inmersivas como realidad aumentada, virtual y mixta a la medida de todo tipo de negocios, como hostelería, comercio, actividades culturales, turismo o automoción. Su plataforma permite al cliente incluir esta tecnología de forma autónoma en cualquier soporte físico y dispositivo.

En cuanto a Datavision, se trata de una plataforma de inteligencia operativa basada en AIOps que recopila y analiza todos los datos de una empresa a partir de múltiples fuentes -aplicaciones, redes, servicios en la nube o dispositivos IoT- y crea cuadros de mando visuales para una más eficiente toma decisiones de negocio en las operaciones con tecnologías de la información.

LastBasic convierte ideas y prototipos tecnológicos en productos reales a través de una plataforma colaborativa para emprendedores de hardware que codesarrollan sus creaciones con expertos.

Finalmente, figura Think Outside. La startup basada en Noruega ha desarrollado su solución SNOWi, un hardware as a service que obtiene datos en tiempo real para medir la cantidad de nieve y el deshielo con el objetivo de planificar el suministro de energía de compañías eléctricas o predecir avalanchas.