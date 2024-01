Gómez insta a Catalá a condenar en el pleno las "acusaciones infundadas" de Vox sobre incendios en El Saler

VALÈNCIA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, presentará una interpelación en el pleno municipal para que la alcaldesa, la 'popular' María José Catalá, tenga la "oportunidad" de condenar las "acusaciones infundadas e irresponsables" contra la oposición por parte del concejal de La Devesa-Albufera, José Gosálbez, y el segundo teniente de alcalde, Juan Manuel Badenas, ambos de Vox, sobre los incendios producidas en El Saler.

Sandra Gómez ha explicado que ampliará a Badenas la querella por injurias y calumnias anunciada contra Gosálbez, al tiempo que ha señalado que su grupo no quiere "ampliar la querella a la alcaldesa", pero necesita que "sea rotunda y firme y se desmarque de las declaraciones de sus socios de gobierno y no insinúe, arrope o justifique las declaraciones absolutamente infundadas que se hicieron". De hecho, ha añadido que "si los concejales de Vox en el pleno se retractan, nosotros obviamente ni siquiera pondremos la querella".

La edil se ha pronunciado así en declaraciones a los medios, después de que ambos concejales hayan asegurado que desde que la izquierda está en la oposición, los incendios en la Devesa del Saler se han "multiplicado".

Sandra Gómez considera que estas palabras de Vox "han estado totalmente fuera de los límites de la normal crítica o discurso político" y ha mostrado el "absoluto convencimiento" de que son "condenables en el ámbito penal porque se ha dicho de forma alta y clara que puede haber miembros del Partido Socialista o de Compromís que estén detrás de la provocación de incendios".

Se trata, a su juicio, de "una acusación absurda", "sin ningún tipo de fundamento", y que "en el fondo nadie se toma en serio", pero que "puede generar opinión pública que trascienda los medios de comunicación" y busca "tapar su propia incapacidad, desviar el tiro". "No puedes acusar a nadie, por muy absurda que sea la acusación, de estar detrás de la comisión de un delito tan grave", ha insistido.

La portavoz socialista ha subrayado que le "dolió que la propia alcaldesa arropara, justificara las declaraciones de Gosálbez", al haber asegurado la primera edil que entendía que lo que el concejal de la Devesa había querido decir era que "tenemos un pirómano suelto", lo que calificó de "humanamente comprensible" por "esa rabia de pensar que todavía tenemos un problema".

"Por eso vamos a interponer la interpelación, porque no somos como el PP, que ponía denuncias de forma indiscriminada a los miembros de la corporación y que todas acababan archivadas; nosotros no queremos de verdad meter en este tema a la alcaldesa, si la alcaldesa es capaz de retractarse y de mantener una postura única", ha comentado.

PIDE QUE SE "DESMARQUE"

En ese sentido, ha indicado que, con la interpelación directa del PSOE, la alcaldesa "tiene una oportunidad de desmarcarse" y "marcar una postura clara". Considera que "no estuvo absolutamente nada afortunada" y ahora puede condenar públicamente las declaraciones de sus socios de gobierno y "retractarse".

"Nosotros no queremos judicializar la política, pero lo que no podemos es, y yo creo que absolutamente todo el mundo me puede entender, consentir que esas declaraciones no tengan ningún tipo de consecuencia si se mantienen y se reafirman en ellas", ha apostillado.

Sandra Gómez ha lamentado "profundamente" que Catalá "no haya sido capaz de ser valiente, plantar cara a las acusaciones infundadas de Vox" y "poner límites" como hizo el hijo del profesor Manuel Broseta y diputado del PP en Les Corts, Pablo Broseta, respecto a las críticas del vicepresidente primero y conseller de Cultura y Deporte, Vicente Barrera (Vox), sobre la asistencia del 'expresident' y secretario general del PSPV, Ximo Puig, al acto de recuerdo por el 32 aniversario del asesinato de Manuel Broseta a manos de ETA.

"Quiero lamentar profundamente que la señora Catalá no sea esa parte del PP y prefiera lanzarse a las tesis de Vox e incluso acompañarlas y arroparlas", ha agregado Gómez.