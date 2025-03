Gómez se pregunta "para qué" la dimisión de Mazón: "Es el único que está dando la cara y trabajando"

Muestra "respeto total y absoluto" al auto de la jueza y critica a quienes "se ponen solemnes cuando les favorecen e insultan cuando no"

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, se ha preguntado "para qué" la dimisión del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la dana y después del auto de la jueza de Catarroja por el que acuerda citar como investigados a la exconsellera Salomé Pradas y al exsecretario de Emergencias Emilio Argüeso, y ha defendido que el jefe del Consell es "el único que está dando la cara y trabajando" por la reconstrucción de la provincia de Valencia tras las inundaciones del 29 de octubre.

De este modo lo ha manifestado durante su intervención este miércoles en un desayuno informativo de Fórum Europa Tribuna Mediterránea, preguntado por si cree que el Consell está legitimado tras el auto de la jueza y si considera una posibilidad las elecciones anticipadas o la dimisión de Mazón.

Gómez ha mostrado el "respeto total y absoluto a las decisiones judiciales" y ha argumentado que él "nunca" ha dicho ni dirá "nada en contra de una resolución judicial" ni de "la independencia judicial". "Huyo del espasmo, de cuando me conviene decir que son buenísimas y, cuando no, que prevarican. A mí ahí no me van a encontrar. Puedo o no puedo estar de acuerdo, pero jamás la voy a criticar. Jamás voy a insultar", ha expuesto.

De hecho, ha instado a que "otros" que "se ponen solemnes cuando algún auto de inicio de una instrucción les favorece y critican e insultan cuando no" lo hace "aprendan" esta postura, al tiempo que ha reivindicado que la legitimación del gobierno valenciano está "absolutamente garantizada".

"Este es un momento de pensar en personas, de trabajar por y para las personas, de estar trabajando en la recuperación, de tener el objetivo de que la calidad de vida sea igual o superior a la que tenían, de pensar en que tienen que recuperar su pequeño comercio, que tienen que recuperar su centro de salud, que tienen que recuperar su colegio. Y, de hecho, ahí lo estamos haciendo", ha defendido.

En esta misma línea, ha sacado pecho de que gracias a la gestión de la Generalitat "48.000 alumnos ya están en los colegios" y de que el ejecutivo autonómico está "dando ayudas" a los afectados por la dana. "Nosotros, de nuestro presupuesto, 46% ejecutado; el Gobierno no llega a un 8", ha ejemplificado.

"ESTO NO VA DE CULPAS, SINO DE REALIDADES"

Con ello, ha matizado, no trata de "echar la culpa al otro" porque, a su juicio, "esto no va de culpas, sino de realidades". "Estamos perdiendo un tiempo precioso en lo que realmente nos interesa y nos ocupa, que son los ciudadanos, que es resolver el problema, que habrá tiempo para lo demás. Pero legitimidad, toda", ha expuesto.

En este punto, se ha preguntado, sobre el 'president' Mazón: "¿Y dimisión para qué? Si es el único que está dando la cara, si está trabajando. Y yo trabajo con él y todos trabajamos con él todos los días. Algunos que no vienen, o que cuando vienen se van, se lo tendrían que plantear. ¿O es que los ciudadanos de la Comunitat Valenciana no estamos dentro del marco del Estado español?".