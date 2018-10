Gómez (PSPV) avisa: "Se equivocará quien sobreactúe para buscar la diferenciación y el voto de ciudadanos"

Publicado 31/08/2018 14:26:27 CET

La portavoz socialista cree que en Cs "falta rigurosidad" y liderazgo y que el PP "vive atrapado en la nostalgia de Rita Barberá"

VALÈNCIA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de València, primera teniente de alcalde y concejala de Desarrollo Económico Sostenible, Sandra Gómez, cree que "no debería" haber una ruptura del Govern de la Nau antes de las elecciones municipales y ha asegurado que su partido hará "todo lo posible" para que el equipo de gobierno dure "hasta el final". En esta línea, ha advertido de que se "equivocará" quien "sobreactúe" para buscar la "diferenciación y el voto de los ciudadanos".

Así se ha manifestado Gómez este viernes en un desayuno informativo de inicio de curso político, al ser preguntada por los medios sobre una posible ruptura en el Govern de la Nau hasta las elecciones municipales.

"No debería (haber una ruptura) y nosotros vamos a hacer todo lo posible para que este gobierno dure hasta el final. Nos comprometimos a cuatro años y se equivocará quien, de alguna forma, sobreactúe para buscar la diferenciación y el voto de los ciudadanos, porque los ciudadanos progresistas quieren que esto funcione. Se equivoca y mucho quien busca la continua tensión política, porque ¿qué va a pasar dentro de nueve meses? Es un poco absurdo", ha destacado.

A su juicio, ahora, "todos tenemos que poner de nuestra parte y estos nueve meses son una prueba de fuego para todos partidos políticos, porque van a ser necesarios para asentar las bases de confianza para posibles proyectos futuros. En elecciones no todo vale y luego nos sentamos como si no hubiese pasado nada", ha advertido.

En la misma línea, la portavoz del grupo socialista ha sostenido que su partido no afrontará la campaña electoral "haciendo oposición al mismo gobierno" y ha lamentado que hay algunas declaraciones de compañeros de gobierno que le han dejado "perpleja".

"A veces se carga tintas o se busca la diferenciación con el resto partidos, que son socios de gobierno, cuando quizás uno va más flojo para poner en valor lo que ha hecho. A nosotros no nos hace falta diferenciarnos criticando a nuestros compañeros", ha dicho, y ha pedido "afrontar la campaña con la calma del trabajo bien hecho".

Gómez ha aludido a unas recientes declaraciones de la concejala de Vivienda, María Oliver (València en Comú), en las que decía que ciertas medidas llevadas a cabo en el consistorio las podía haber hecho el PP". "Es un error de base, porque yo también podría decir que ella ha hecho las mismas políticas de Vivienda que el PP: ninguna, pero creo que no toca", ha aseverado.

"MÁS ESTRIDENCIAS DE LAS NECESARIAS"

La primera teniente de alcalde considera que el "éxito" del gobierno municipal se basa en haber hablado "dentro de casa" y ha hecho un llamamiento a "la calma, al entendimiento y al diálogo"; al tiempo que ha puntualizado que el PSPV no es el grupo mayoritario en el gobierno, por lo que su posición "más cómoda" sería "buscar la confrontación", algo que no harán por que no les hace falta, según ha insistido.

Gómez ha admitido que este mes ha habido "más estridencias de las necesarias" y se ha mostrado sorprendida de que se escenifiquen "hacia fuera" las discrepancias antes de hablar entre ellos, ya que cree que es "un error".

"CALMA DE QUIEN SABE QUE TIENE LOS DEBERES HECHOS"

En cuanto a la forma en la que el PSPV afrontará las elecciones, Gómez, que se presentará a las primarias del PSPV para el consistorio, ha resaltado que lo harán con "la calma de quien sabe que tiene los deberes hechos". "Venimos a las elecciones con la hoja de servicios para la ciudad", ha apuntado, al tiempo que ha desgranado algunos logros, como la reducción "casi a la mitad" de la deuda municipal.

"Nos presentamos con toda la calma a las elecciones, hablando en positivo de lo que hemos hecho. Es lo que creo que deberían hacer todos los partidos que han formado parte de este gobierno". Compartiendo los éxitos de todos, porque lo que se ha hecho bueno desde cualquier área de gestión, que ha sido bueno para la ciudad, ha sido bueno para el gobierno municipal y para todos los partidos políticos", ha explicado.

CONFLICTOS "ABSURDOS"

Gómez considera que los conflictos entre las fuerzas de izquierdas son "absurdos" porque la "alternativa" que darán a los ciudadanos son partidos como Ciudadanos (Cs), que ejerce un "liderazgo incapaz" para la ciudad, y el Partido Popular (PP), que "vive atrapado en la nostalgia de Rita Barberá".

Así, ha criticado que en Cs "falta rigurosidad" y no tiene un "proyecto definido de ciudad". "Hacen política a base del titular tonto, están más preocupados de poner el acento en lo anecdótico, en lugar de hablar de proyecto ciudad; ejercen un liderazgo incapaz y con un portavoz que no está a la altura de su cargo", ha señalado.

En la misma línea, ha apuntado que el PP vive "atrapado en la nostalgia de Rita Barberá". "Sigue con el mismo equipo que tenía Barberá, con los mismos concejales. No han sido capaces de superar esa etapa porque siguen ejerciendo el liderazgo en València ellos. Y siguen sin ejercerlo, porque tampoco hay un proyecto de ciudad y no sabemos qué dice ni se le espera al PP. Están más preocupados en sobrevivir a sus casos de corrupción que a plantear un proyecto para València", ha aseverado.