Gómez (PSPV), sobre el discurso de Oltra en la fiesta del Valencia CF: "El Ayuntamiento no es subsede de ningún partido"

Publicado 29/05/2019 15:08:24 CET

VALÈNCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSPV de València y candidata a la Alcaldía, Sandra Gómez, ha valorado el discurso que dio la vicepresidenta de la Generalitat en funciones y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, en la recepción municipal del lunes al Valencia CF tras alzarse con su octava Copa del Rey.

"Creo que la imagen habla por sí misma. El Ayuntamiento es la sede institucional de los representantes del propio Ayuntamiento, no es ninguna subsede de ningún partido político", ha zanjado en declaraciones a los medios, preguntada por si la intervención de Oltra había sido acordada en junta de gobierno local.

Por su parte, el edil de Cultura Festiva en funciones y portavoz de Compromís durante el mandato que ha concluido, Pere Fuset, ha descartado pronunciarse al respecto. "No puedo valorarlo, no tengo información al respecto. Se vivieron momentos muy vibrantes, no cabía ni un alma en el Ayuntamiento", ha afirmado preguntado la rueda de prensa de presentación del cartel de la Gran Fira.

La coportavoz de Compromís manifestó unas palabras de agradecimiento a su equipo en el acto celebrado el lunes por la tarde en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de València, ante jugadores, técnicos y directivos, tras el parlamento del alcalde y candidato de la coalición, Joan Ribó.

El club 'che' ofreció la Copa que ganó el sábado en Sevilla frente al FC Barcelona a la afición y a la ciudad desde el balcón de un consistorio iluminado con los colores de la Senyera, después de las tradicionales visitas al Palau de la Generalitat Valenciana y a la Basílica de la patrona de València.