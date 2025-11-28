Gómez, sobre una remodelación del Consell tras la investidura de Llorca: "Lo que decida, por supuesto que lo acataremos"

Archivo - La portavoz del Consell y vicepresidenta primera, Susana Camarero, y el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, en una imagen de archivo - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, se ha mostrado convencido de que el recién investido 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, será un "excelente" jefe del Consell y ha asegurado que, sobre una hipotética remodelación del Ejecutivo valenciano, "lo que él decida, por supuesto que lo acataremos".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este viernes tras visitar el Hospital La Fe de València junto a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, para conocer el primer prototipo de escáner PET cerebral de alta resolución para mejorar el diagnóstico y seguimiento de enfermedades neurológicas.

Preguntado por si teme una remodelación del Consell que le pueda afectar, el titular de Sanidad ha afirmado que su "situación personal" no es "importante" en estos momentos. "Lo más importante es la situación de los valencianos", ha recalcado.

En esta línea, ha subrayado que Pérez Llorca "se presentó hace dos años con un programa electoral del PP, un programa electoral que ya ha puesto medidas en marcha como la abolición del impuesto de sucesiones o la enseñanza gratuita de 0 a 3 años". "Y seguiremos ofreciendo ese programa", ha garantizado.

Además, Marciano Gómez se ha mostrado "convencido" de que el también secretario general del PPCV y hasta hace unos días síndic del PP en Les Corts "va a ser un excelente presidente de la Generalitat". Y preguntado por una posible remodelación del Consell, ha indicado: "Lo que él decida, por supuesto que lo acataremos".

CONTINUISTA CON "LAS POLÍTICAS DEL PROGRAMA ELECTORAL DEL PP"

Mientras, cuestionado sobre si el Consell de Pérez Llorca será "continuista" con las políticas que ha llevado a cabo el Ejecutivo de Carlos Mazón, el conseller de Sanidad ha augurado que lo será "con respecto a las políticas del programa electoral del PP".

"La honradez política significa que, cuando uno está en campaña y hace un programa, después --cuando gobierna-- lo ejecuta. La falta de honradez política es que uno se presente con un programa y después haga todo lo contrario porque le conviene por parte de un grupo político. La falta de honradez política es que uno diga que jamás haré una cosa y después la haga porque tiene que pactar con no sé quién fuera de aquí para que le dé los votos", ha expuesto Gómez. "Con lo cual, no es continismo, es coherencia", ha agregado.

SOBRE SI LLORCA HA HABLADO YA CON LOS CONSELLERS: "CONMIGO NO"

Preguntado sobre si Pérez Llorca les ha confirmado ya a los consellers ahora en funciones si continuarán o no en sus puestos o sobre si se ha producido algún contacto con el recién investido 'president' de la Generalitat, ha respondido: "Conmigo no, pero fue ayer --la investidura--".

Finalmente, cuestionado sobre si quiere seguir en su cargo, ha expuesto que él tiene "una carrera profesional de 41 años de vocación médica y servicio público": "Y en este momento, con la edad que tengo, evidentemente estoy aquí para servir a los ciudadanos".

"Me podré equivocar, pero sí que intento mejorar en la medida posible lo que es el sistema sanitario público valenciano; sí que intento favorecer la vocación y el talento de mis compañeros; sí que intento invertir en tecnología, porque entre todos y en marco normativo, podemos mejorar la salud pública", ha enfatizado.