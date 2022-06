La Gonzalo Anaya pide más tutorías con las familias y más formación e implicación docente frente al acoso escolar

VALÈNCIA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de AMPAs Gonzalo Anaya, Rubén Pacheco, ha abogado por ampliar las tutorías con las familias para tratar el comportamiento de los hijos así como proporcionar más formación al profesorado sobre acoso escolar y que los mecanismos de los centros sobre la convivencia "funcionen de verdad".

Así lo ha indicado Pacheco en su comparecencia ante la comisión de estudio sobre el acoso escolar de Les Corts, donde también ha remarcado la necesidad de la educación en valores cívicos y humanos, la figura del docente responsable de convivencia y la efectividad de elementos como la comisión de convivencia.

Al inicio de su intervención, Pacheco ha subrayado que el acoso escolar puede "marcar de por vida" a un niño que lo sufre y ha alertado de que puede acabar derivando en suicidio. De hecho, citando estudios de Save The Children, ha indicado que "dos de cada diez adolescentes ha tenido un pensamiento de suicidio".

Ante esto, ha apuntado a la necesidad de implantar la salud en los centros, en la forma de la enfermería escolar, psicólogos y orientadores, que han de constituir un "todo" junto a familias y claustro para detectar las primeras señales de acoso. "Si no lo ve uno, lo verá otro", ha apuntado.

Para ello, ha apostado porque los mecanismos de prevención del acoso en los medios sean obligatorios en futuras normativas y que tengan que dar resultados, para evitar situaciones como las que, según ha descrito, se dan ahora mismo, en las que, por ejemplo, un centro constituye su comisión de convivencia pero no se reúne.

Así, ha instado a establecer planes de convivencia efectivos y que se revise su efectividad, y una comisión de convivencia en el seno del consejo escolar "que funcione". Todo ello para evitar que el sistema "falle" y la víctima acabe autolesionándose o que su familia tenga que cambiarla de centro.

Pacheco también ha rechazado el endurecimiento de penas a los agresores porque "no funcionan". "Cuando nos dedicamos a expulsar al alumno, volverá y volverá a recaer", ha alertado, y ha indicado que el trabajo "debe ser otro", pero "no punitivo".

También ha reclamado "revisar de manera coherente las prioridades y los tiempos". "No detectamos muchas veces porque no estamos mirando porque no tenemos tiempo porque no tenemos tiempo porque se nos come el currículum, tenemos que llenar una barbaridad de papeleo por cualquier cuestión porque no hay administrativos y las familias están sobresaturadas", ha señalado.