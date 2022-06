Las AMPA de la Gonzalo Anaya pide a Tamarit programas de refuerzo ante la "pérdida educativa" de la pandemia

VALÈNCIA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de asociaciones de madres y padres de alumnos de la Comunitat Valenciana Gonzalo Anaya ha expresado su "preocupación" por el alumnado con "una, dos, tres, cuatro o más materias suspendidas para los que no hay ningún tipo de refuerzo y que representan la pérdida educativa de la pandemia que todavía no se ha recuperado".

Así se lo han trasladado representantes de la confederación --integrada por FAMPA Castelló Penyagolosa, FAMPA-València y FAMPA Enric Valor Alicante--, que se han reunido esta semana con la consellera de Educación, Raquel Tamarit, para "tomar contacto y exponer algunas preocupaciones de la organización que aglutina a 1.085 AMPA federadas".

La Gonzalo Anaya califica el encuentro de "muy positivo y cordial". Aprovecharon para exponer que, a pocos días del final del curso 2021-2022, la "preocupación de las familias por las pérdidas educativas del alumnado, derivadas de dos cursos y medio de pandemia".

El presidente del colectivo, Rubén Pacheco, puso en valor "los esfuerzos de toda la comunidad educativa (profesorado, familias, equipos directivos y la misma administración) para dar la mejor atención educativa, también en tiempo de pandemia`".

No obstante, señaló que "a estas alturas hay que ser conscientes de que hay una pérdida en la capacidad del alumnado al afrontar su proceso y evolución académica y personal con consecuencias tanto académicas, como emocionales, mentales y psicológicas".

Asimismo, apuntaron que, a pesar de haber mantenido un margen de contratación de profesorado elevado, "algo que no han hecho otras autonomías, han faltado programas específicos de refuerzo para los niños y las niñas, aquellos que no entran en los programas de siempre (PROA, etc), y que tienen una, dos, tres, cuatro o más materias suspensas, pero que en ningún momento han tenido un refuerzo durante el curso".

"Ahora mismo hay un sector masivo de alumnado en esta situación que no tiene ninguna alternativa o programa de refuerzo", advierte Rubén Pacheco, quien pide que "para este sector del alumnado se ponga en marcha alguna iniciativa concreta que oriente a los centros educativos para ver como tienen que proporcionar ese refuerzo vía el profesorado".

JORNADA CONTINUA

Otro tema trasladado a la titular de Educación ha sido la modificación de la jornada escolar. "Hemos recalcado que no era el momento para modificar las jornadas escolares en los centros educativos, que este proceso desgasta a todos los sectores y divide, hemos mostrado nuestro desacuerdo en haber impulsado la modificación de la jornada escolar en los centros educativos valencianos sin la evaluación previa", informa Pacheco.

Ante esta situación, la Confederación Gonzalo Anaya ha invitado a la Conselleria de Educación a participar en la evaluación de las diferentes jornadas o tiempos escolares que tiene previsto hacer la Confederación Gonzalo Anaya junto a los expertos, investigadores y las universidades.

La necesaria formación docente adaptada a la nueva ley educativa es otro tema apuntado con el objetivo que la Conselleria de Educación busque las fórmulas técnicas y de promoción laboral para que el profesorado se forme en las nuevas metodologías, situaciones de aprendizaje y tratamiento de contenidos.

La estabilidad de plantillas y la aplicación del plurilingüismo "efectiva y realista" en la Vega Baja y comarcas de interior, las sustituciones de los educadores y las educadoras en los centros educativos; el apoyo y defensa de la enseñanza pública; la retirada de los conciertos en los centros educativos concertados que cobran cuotas ilegales o la tarea insuficiente de supervisión de la inspección educativa fueron otros de los temas tratados, concluyen desde la confederación.