El Govern del Rialto destaca la importancia económica del puerto pero pide que crezca "paliando los efectos negativos"

El Govern del Rialto, el ejecutivo de València que forman Compromís y PSPV, ha destacado ese jueves en el pleno ordinario de marzo celebrado en su ayuntamiento la importancia económica que tiene el puerto de la ciudad, pero ha pedido que crezca "paliando los efectos negativos" que puede tener en ella y en su entorno.

"No se trata de decir no al puerto, sí de que las obras --de ampliación-- se hagan paliando los efectos negativos en la ciudad", ha expuesto el alcalde, Joan Ribó (Compromís), que ha considerado que eso se tendrá que "planificar".

"No hablamos de que no se amplíe, sí de hacer una DIA --Declaración de Impacto Ambiental nueva-- para ver los impactos y estudiar los efectos. Y como alcalde de la ciudad lo voy a defender a muerte", ha subrayado el primer edil durante el debate de una moción presentada por el PP sobre la ampliación norte del recinto portuario.

"Todos estamos de acuerdo en que el puerto es importante económicamente, pero lo que le interesa a MSC no necesariamente interesa a la ciudad y eso se llama estudio de impacto ambiental. No hay que olvidar ese tema", ha agregado el responsable municipal. Ha explicado que "por eso", porque "es imprescindible estudiar", votó "en contra" de la ampliación, en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), "mientras no se hiciera una DIA".

La moción del PP no ha prosperado porque finalmente ha salido adelante una alternativa presentada por el equipo de gobierno que ha contado con el rechazo de PP y Cs y la abstención de Vox. La iniciativa de Compromís y PSPV recoge que "el puerto del futuro ha de ser más sostenible, competitivo e integrado en la ciudad para así continuar siendo valor positivo en València y un motor de empleo fundamental en el marco de la economía azul".

El acuerdo adoptado plantea también que "el puerto ha de trabajar por su descarbonización, garantizando la reducción de las emisiones hasta conseguir el objetivo de cero emisiones antes de 2030", así como que se ha de "garantizar el cumplimiento de toda la normativa ambiental respecto al desarrollo del puerto".

"Por eso pedimos que se realicen las medidas correctoras que están previstas en la Declaración de Impacto Ambiental de 2007 para compensar la actual basculación de las playas norte --Cabanyal y Malvarrosa--, así como la grave regresión de las playas del sur --Pinedo, El Saler, El Perellonet--", indica el texto aprobado por el Govern del Rialto.

Igualmente, plantea "potenciar el desarrollo del transporte ferroviario de mercancías en el puerto de València y su conexión con el Corredor Mediterráneo y el Corredor Atlántico hasta conseguir cuotas similares en el uso del tren a las que tienen los mayores puertos europeos".

La propuesta del gobierno municipal incluye "garantizar que la ampliación y todas las actuaciones realizadas por la APV cumplan la normativa jurídica y sean respetuosas ambientalmente garantizando su sostenibilidad". "Por eso solicitamos a la APV que valore la realización de un estudio sobre el impacto de la ampliación y los mecanismos correspondientes" para paliarlo.

El Rialto cita entre esos aspectos: "el análisis del aumento de la movilidad que supone el proyecto de ampliación y medidas de gestión sostenible de la misma" y "el estudio paisajístico de la nueva terminal y de su afección a las playas del Cabanyal y la Malvarrosa".

Durante el debate, el edil del PP Juan Giner ha lamentado que pida una nueva DIA cuando hay una "en vigor con medidas preventivas y protectoras de las playas del sur y un programa de vigilancia medioambiental". Ha afirmado que el puerto es "una infraestructura estratégica para la ciudad y el área metropolitana", también por "la creación de empleo" y ha señalado que la "ampliación supondrá una inversión de más de 1.000 millones y más puestos de trabajo".

El concejal 'popular' ha censurado que la "ambigüedad y falta de determinación de las izquierdas valencianas pongan en peligro la prosperidad". "Compromís y PSOE son un lastre para València, uno por ideología y otro por palmero", ha apuntado Juan Giner, que ha pedido dar "un mensaje claro desde el pleno" con el que trasladar a la APV el "apoyo del Ayuntamiento a la finalización de la ampliación".

"DIFÍCIL ESTAR EN CONTRA"

La vicealcaldesa, edil de urbanismo y portavoz socialista, Sandra Gómez, ha instado a los grupo municipales a sumarse a la moción del ejecutivo local. "Si la leen bien es difícil estar en contra de los puntos de acuerdo: puesta en valor del puerto, apuesta por la descarbonización", ha aseverado.

En nombre de CS, Rafa Pardo ha mostrado el respaldo de su grupo a la ampliación, "un proyecto que ya está en marcha" para "seguir compitiendo". "Si no estuviera hecha, habría cambio de ubicación y de proyecto pero a estas alturas lo más razonable es culminar la ampliación. El proyecto ya está en marcha y solo falta culminarlo", ha dicho, al tiempo que ha aludido a los 44.000 empleos --5.000 más nuevos directos e indirectos, ha precisado-- que se alcanzarán. Pardo ha pedido "criterios técnicos" para justificar el rechazo a la ampliación.

El concejal de Vox Vicente Montañez ha criticado la "sinrazón de Ribó" y ha pedido que sea "consciente del daño que está haciendo a la economía valenciana, por motivos ideológicos y carentes de razón técnica, al seguir poniendo palos en las ruedas a la obra del puerto".