El Govern del Rialto ve "positivo" y de "sentido común" aplazar a septiembre el aporte de arena a El Perelló

La Delegación del Gobierno considera "necesario" el trasvase pero destaca que se hará tras el periodo estival para "evitar molestias"

VALÈNCIA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern del Rialto, el ejecutivo de la ciudad de València que forman Compromís y PSPV, ha considerado este viernes "positivo" y de "sentido común" el acuerdo alcanzado para aplazar al próximo mes de septiembre el aporte de arena previsto de la playa de El Perellonet --perteneciente al término municipal de València-- a la de El Perelló --entidad local menor dependiente de la localidad valenciana de Sueca--.

Así lo han indicado el vicealcalde de la ciudad y edil responsable de Ecología Urbana y Devesa-Albufera, Sergi Campillo (Compromís), y el edil de Hacienda y Sectores Económicos, Borja Sanjuán (PSPV), preguntados por este asunto en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local celebrada en el Ayuntamiento de València.

Campillo ha calificado de "más que positiva" la llegada de este acuerdo y ha explicado que esta mañana se ha puesto en contacto con la Demarcación de Costas --dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico y encargada de ejecutar el trasvase-- y ha confirmado "la noticia y que la decisión era trasladar la operación a septiembre".

El responsable municipal ha agregado que "todo el mundo está satisfecho por esta solución". "Hasta El Perelló, que era el receptor" de la arena, ha dicho, a la vez que ha apuntado que esta es una "playa muy erosionada por los últimos temporales".

Sergi Campillo ha valorado que se haya decidido posponer los movimientos de arena para más adelante, una vez finalizada la época estival con mayor afluencia de gente a la costa de El Perellonet y de El Perelló. Así, ha dicho que no era este mes de julio el momento "adecuado" para ejecutar esos trabajos en ninguno de estos dos enclaves.

"Nadie se opone al trasvase. Lo ha dicho el alcalde pedáneo de El Perellonet --Luis Zorrilla--. Se debe ser solidario entre vecinos, pero ahora no es el mejor momento. Aplaudimos la decisión de la Demarcación de Costas y de la Delegación del Gobierno de esperar a septiembre", ha agregado.

Por su lado, Borja Sanjuán ha asegurado que esa medida es una "cuestión de sentido común" y ha expuesto que "para eso sirve tener una delegada del Gobierno muy sensible a los intereses de la ciudad de València". Ha aludido así a la nueva titular de este departamento, Pilar Bermabé, anteriormente edil socialista en el Govern del Rialto, y le ha mostrado su agradecimiento.

"MUCHAS ALEGRÍAS"

"Era mejor ejecutar en septiembre" el aporte de arena, ha insistido Sanjuán, que ha apostillado que "la buena sintonía entre el Ayuntamiento --de València-- y la Delegación del Gobierno va a traer muchas alegrías". "Esta sea probablemente la primera", ha señalado.

Preguntado por las críticas hechas desde el PP y Cs tras conocerse inicialmente que el trasvase de arena se haría la próxima semana y que conllevaría el cierre de playas, Borja Sanjuán ha aseverado que la oposición municipal "tiene mucho tiempo que perder" y "pocas ideas" y la ha censurado por "sembrar dudas donde no las hay".

Tras conocerse el acuerdo, el alcalde de El Perellonet ha expresado, en declaraciones a Europa Press, su agradecimiento a la Demarcación de Costas y a la Delegación del Gobierno por "atender las peticiones" y ha asegurado que la decisión adoptada es "lo más razonable".

Este jueves se conoció que El Perellonet y El Perelló estaban pendientes del cierre de sus playas este mes de julio ante un posible trasvase de arena que se haría de la primera a la segunda de estas zonas de costa.

Los responsables municipales de ambos enclaves coincidían en señalar que la actual es "temporada turística" alta y un periodo en el que sus playas experimentan gran afluencia de gente, pero discrepaban de la idoneidad de llevar a cabo estos trabajos en un momento como el actual.

El alcalde de El Perelló, Juan Botella, señaló que "las consecuencias de no hacerlo ahora, a pesar de ser temporada turística, pueden ser muy graves", mientras que el de El Perellonet, Luis Zorrilla, opinó que "no tiene sentido" trasvasar ahora la arena en estas fechas de alta temporada estival. Zorilla precisó que este núcleo de población "no se opone" a esa intervención, pero pidió que fuera en otro momento.

La extracción y aporte de arena lo llevaría a cabo la Demarcación de Costas, dependiente del Gobierno central. Este viernes estaba programada una reunión entre los primeros ediles, el contratista y representantes de la administración central para conocer qué decisión se tomaba, poder detallar la actuación y hablar del calendario previsto.

En contactos previos a este encuentro se ha llegado a un acuerdo para que el trasvase se realice cuando disminuya la afluencia de gente a estas playas, según han informado a Europa Press fuentes de la administración central y el Ayuntamiento de El Perelló en un comunicado.

La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha mediado en favor del consenso y de una fecha aceptada por todas las partes. El acuerdo logrado ha hecho que la reunión prevista con antelación no fuera necesaria.

"EVITAR MOLESTIAS A LOS USUARIOS"

Esta institución ha indicado, en un comunicado, que "la Demarcación de Costas, una vez atendidos los criterios defendidos por cada uno de los alcaldes, ha apostado por trasvasar la arena cuando finalice el periodo de máxima afluencia de gente a las playas" con el fin de "evitar molestias a los usuarios y a los vecinos y una mayor congestión de la CV-500".

La Delegación del Gobierno ha detallado que la solicitud de trasvase "fue presentada por El Perelló por la pérdida de arena en un área de 200 metros de su playa, provocada por los temporales de lluvia". Asimismo, ha apuntado que tanto esta entidad como la Demarcación de Costas siguen considerando "necesario" ese aporte de arena y ha reiterado que "se llevará a cabo en el momento en el que finalice el periodo estival".