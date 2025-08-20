Un gran tobogán acuático de cien metros protagoniza las fiestas de Ontinyent (Valencia)

VALÈNCIA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad valenciana de Ontinyent ha ampliado su oferta de actividades para todas las edades dentro de 'La Gran', la programación municipal impulsada por la Concejalía de Feria, Fiestas y Tradiciones para complementar los actos de la Sociedad de Festeros durante la Semana Grande de Moros y Cristianos. Para este año, ha incorporado como novedad un tobogán acuático de cien metros para niños y niñas, que se ubica junto al Museo del Textil.

Asimismo, la programación también cuenta con otros atractivos como teatro infantil, juegos gigantes de madera y actividades lúdicas, según ha indicado el Ayuntamiento de la localidad en un comunicado.

La primera de las actividades infantiles tendrá lugar este miércoles a las 18.30 horas en la Glorieta, con la representación de 'Charlie y la fábrica de reciclaje', un espectáculo de teatro musical que adapta el clásico de Roald Dahl para concienciar sobre la importancia de cuidar el entorno, de una manera didáctica y divertida.

A partir de jueves 21 y hasta lunes 25 de agosto, la actividad se trasladará al Museo del Textil, donde se instalará una ludoteca con 15 juegos gigantes de madera, dinámicos y participativos, que permitirán poner en práctica habilidades como la puntería, la agilidad o el lenguaje de objetos, al tiempo que se trabajan valores como el esfuerzo y la paciencia.

Esta ludoteca compartirá ubicación y horarios con el Mercado de Artesanía, previsto en el mismo entorno, con horario de jueves de 12.00 a 15.00 horas y de 18.00 a 23.00 horas, y de viernes a lunes de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 23.00 horas.

El sábado 23 de agosto será el turno de la instalación de un gran tobogán acuático de cien metros de largo y 3,5 metros de ancho, situado en la calle Músico Úbeda, en la rampa que comunica la Plaza de la Concepción con el lecho del río Clariano. Se trata de una actividad apta para niños y niñas a partir de 3 años, y que se podrá utilizar de 11.00 a 14.00 horas.

La concejala de Feria, Fiestas y Tradiciones, Àngels Muñoz, ha puesto en valor esta programación municipal y el aprovechamiento del Museo del Textil como "espacio idóneo" para impulsar la actividad lúdica y cultural en la ciudad.

"Con 'La Gran', queremos que la Semana Grande sea realmente para todos y todas, con actividades que complementen la fiesta y que lleguen a todos los públicos. Este año, los más pequeños tienen un protagonismo especial con propuestas tan atractivas como el gran tobogán acuático. Al mismo tiempo, estamos consolidando el aprovechamiento del Museo del Textil y su entorno como un espacio neurálgico de la ciudad, capaz de ofrecer actividades variadas para el vecindario y para las personas que nos visitan en estos días tan especiales", ha resaltado.