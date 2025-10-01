El Gremio de Sastres y Modistas CV concede el Premio Joia 2025 a la indumentarista María Victoria Liceras

VALÈNCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno del Gremio Artesano de Sastres y Modistas CV ha aprobado conceder el Premio Joia 2025 a la indumentarista María Victoria Liceras Ferreres.

Durante más de cuatro décadas, Liceras ha destacado "por una vida dedicada a engrandecer la indumentaria valenciana y su extensa labor investigadora que, junto a su sensibilidad artística, talento y generosidad, han dejado una huella imborrable en el patrimonio cultural, artesanal y artístico de la Comunitat Valenciana", como ha indicado el propio Gremio.

Anteriormente fueron galardonados Enrique Marzal, Álvaro Moliner, Amparo Fabra, Amparo Gómez, Paqui Martorell, Paco Albert, Eduardo Puertes, Carmen Asins, y Carmen Bueso, todos ellos destacados profesionales de la indumentaria valenciana que pertenecen o han pertenecido a la institución. La cena y acto de entrega de la décima edición del Premio Joia, tendrá lugar el viernes 24 de octubre.

El Gremio Artesano de Sastres y Modistas de la Comunidad Valenciana ha comunicado, también, sus menciones especiales de este año. Una de ellas, otorgada a la empresa Antonio Farinós, "por su formidable labor durante más de siete décadas, habiéndose especializado en la producción de tejidos para trajes regionales, ofreciendo una amplia variedad de damascos, brocados, cenefas y lampazos, utilizando materiales de alta calidad como seda, rayón e hilos metálicos en oro y plata, además de su la confección de ornamentos litúrgicos".

La segunda mención especial ha sido concedida al periodista Moisés Domínguez (Levante-EMV), "gracias a su inestimable colaboración en la difusión de las actividades que desarrolla nuestro Gremio, y como reconocimiento a su labor informativa de las fiestas y tradiciones valencianas, especialmente de las Fallas, tanto en prensa escrita como en medios digitales".

El Premio Joia, creación original de la firma Art Antic, es una aguja de estilo barroco y "muy valenciano" de oro blanco con su color natural, grabada a mano con el sello del Gremio en el centro y con zafiros y diamantes en talla rosa en la que su creador, José Alabadí, homenajea la indumentaria tradicional en la pieza.