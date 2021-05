Grezzi anuncia un anteproyecto para soterrar la Ronda Norte de València en Benimaclet y unir la huerta de forma "amable"

PSPV rechaza "barrios de primera y de segunda" y reclama "soluciones globales" que vayan "de norte a sur de la ciudad"

VALÈNCIA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Movilidad Sostenible en València, Giuseppe Grezzi (Compromís), ha anunciado este miércoles la idea de esta delegación de desarrollar un anteproyecto sobre la posibilidad de soterrar la parte de la Ronda Norte a la altura de Benimaclet con el fin de lograr una conexión con la huerta "más amable" y mediante una "transición más ecológica".

Grezzi ha indicado que con esa infraestructura se generó "una herida entre la zona periurbana agrícola de Benimaclet y la huerta de Vera" y una "barrera" y ha precisado que con sus propuesta se pretende "estudiar la posibilidad" de soterrarla, "también a petición del vecindario, que ha propuesto convertir la parte superficial de la Ronda en una zona de transición entre la ciudad y la huerta más permeable".

El edil ha subrayado que no se trata de un proyecto sino de "un estudio previo" y ha afirmado que con él se puede "ver de qué manera se podría hacer ese soterramientos". "Se trata de un estudio para fijar criterios técnicos --como las pendientes-- y económicos --como aproximación al coste-- de esa intervención. Después ya vendría la licitación de la redacción del proyecto si es viable", ha matizado. "Vamos a estudiar cuáles serían las características y el coste económico de hacer ese soterramiento. Por eso, hablado de anteproyecto", ha insistido.

Grezzi ha dado a conocer este planteamiento en la rueda de prensa que ha ofrecido para hablar de nuevas actuaciones de su concejalía y de las partidas económicas destinadas a ellas. El pleno del Ayuntamiento de València aprobará este jueves la cuarta modificación de créditos extraordinarios y suplementos de crédito del presupuesto de 2021, que supondrá una inyección de 215.000 euros para Movilidad Sostenible.

Con este montante, esta delegación impulsará cuatro proyectos para "mejorar la movilidad de los ciudadanos y la accesibilidad de la ciudad", ha aseverado su titular. Entre los proyectos previstos ha citado también la adecuación de las paradas de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), la ejecución de seis ejes peatonales para interconectar los barrios y los principales equipamientos y la construcción de un carril bici unidireccional en Tres Forques.

"Se trata de grandes proyectos que diseñados en el marco de recuperar espacio para la ciudadanía y mejorar la movilidad y que se llevarán a cabo por fases, con estudios de costes, inversiones y posible financiación", ha declarado el responsable municipal, que ha asegurado que todas las actuaciones planteadas se harán "en coordinación" con el Plan Verde de la ciudad impulsado desde la Concejalía de Ecología Urbana.

Sobre la propuesta para Benimaclet, a cuyo anteproyecto se destinarán 15.000 euros, ha agregado que si se llevara a cabo se estaría hablando de "un importe muy alto" y que se tendría que ver "cómo se paga", a la vez que ha considerado que es "necesario ser rigurosos y no generar expectativas". Asimismo, ha enmarcado la idea --

a priori afectaría al tramo de la circunvalación entre la rotonda de la Torre de Miramar y la de la entrada a Alboraya-- en el proyecto de revisión del barrio.

"SOLUCIÓN CONJUNTA"

Tras conocerse esta iniciativa de Grezzi, el portavoz del PSPV en la ciudad y edil de Hacienda, Borja Sanjuán, ha descartado, en un comunicado, que haya "barrios de primera y de segunda" y ha reclamado "soluciones globales que abarquen tanto al norte como al sur de la ciudad".

"La solución que demos a la Ronda Norte tiene que ser una solución conjunta. No puede ser una solución que solo afecte a un barrio y dejar fuera a otros que son exactamente igual de importantes como Torrefiel, Orriols o Benicalap, que no son de segunda", ha subrayado.

Sanjuán ha dicho que no se puede "tener un planteamiento elitista y hablar solamente de los debates urbanísticos que están de moda y excluir a la mayoría", al tiempo que ha instado a no centrar el debate sobre las infraestructuras viarias exclusivamente sobre una zona.

"No podemos excluir de las soluciones al Bulevar Sur porque hay que atender también a los barrios del sur de la ciudad. Un Ayuntamiento progresista lo que no puede ser nunca es excluyente ni elitista y plantear soluciones de barrios de primera y barrios de segunda", algo que "no va en consonancia con el gobierno del Rialto --Compromís y PSPV--", ha insistido.

El PSPV ha resaltado que ha defendido "en reiteradas ocasiones la necesidad de plantear un proyecto de integración de la Ronda Norte con todos los barrios que colindan con ella y que ayude a permeabilizar el espacio para que deje de ser una barrera visual y física".

Los socialistas han asegurado que así "se transmitió directamente a los vecinos Torrefiel, ante quien los socialistas explicaron que su proyecto de ciudad contempla la Ronda Norte de forma global, con un proyecto integral y no una visión monobarrio", por lo que han dicho que "abordar la Ronda solo pensando en un barrio sería una posición no solidaria".

OTRAS INICIATIVAS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

Por lo que respecta al resto de iniciativas anunciadas, Grezzi ha apuntado que 80.000 euros se destinarán a la licitación de la redacción del Proyecto Global de Accesibilidad para adecuar las paradas de autobuses de la EMT que así lo requieran y mejorar los accesos a las mismas.

Igualmente, ha aseverado que 70.000 euros serán para hacer un estudio informativo o anteproyecto de ejecución de seis ejes peatonales principales y dos secundarios ya contemplados en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de 2013 --ha dicho se busca revisar lo ya ejecutado y coordinar las actuaciones con otros servicios municipales y ha destacado que ahora el 52% de los desplazamientos son peatonales--.

A esto se suman otros 50.000 euros para la redacción del proyecto de carril bici de Tres Forques, "que será unidireccional, tal como se ha acordado con el vecindario, y contemplará una intervención mayor en la zona para mejorar los pasos de viandantes, con señalización e instalación de semáforos", ha matizado.