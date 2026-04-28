El grupo británico Editors actuará el 30 de enero de 2027 en el Roig Arena

Editors - ROIG ARENA

VALÈNCIA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo británico Editors recalará en la sala Auditorio Roig Arena el 30 de enero de 2027. Desde el lanzamiento de su álbum debut 'The Back Room' en 2005, la banda se situó como una de las promesas del indie rock en Gran Bretaña y, con el paso de los años, "se ha consolidado como uno de los grupos más influyentes del panorama alternativo europeo", según ha apuntado el auditorio en un comunicado.

Con una trayectoria marcada por la evolución constante de su sonido combinando el rock con la electrónica, la formación liderada por Tom Smith se ha reinventado "constantemente, sin sacrificar su esencia original".

Al tiempo que anuncian que volverán a salir de gira, la banda publica su nuevo single 'Call It In', una canción en la que hablan sobre encontrar refugio en alguien cercano y que supone su regreso a la música cuatro años después de su último LP 'EBM'.

Las entradas para el concierto de Editors salen a la venta el 30 de abril, a las 11 horas, en la web del Rog Arena, gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de València donde se celebran eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos.