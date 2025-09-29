CASTELLÓN 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Grupo Gimeno se convierte en Nealis tras reorganizar sus actividades e impulsar sus negocios a nivel global y presentará su plan estratégico en los próximos días en un encuentro que reunirá a su red de stakeholders más relevantes

Tras su 150 aniversario, proyecta el futuro reforzando el modelo corporativo que permita impulsar sus negocios en el progreso sostenible y reorganiza su arquitectura en cuatro grandes áreas: agua y medio ambiente, instalaciones y servicios, infraestructuras y hospitality.

Este movimiento es fruto de un proceso estratégico y consolida la ambición de la compañía por liderar el futuro con una imagen más profesionalizada y con una estructura más simplificada, según ha señalado en un comunicado.

La compañía, que durante la última década ha vivido una de las fases de crecimiento más dinámicas de su historia, desde 2017 ha impulsado el crecimiento orgánico de sus negocios y ha incorporado sectores de alto potencial como la energía, la revalorización de residuos, las telecomunicaciones y los data centers, o el living, entre otros, actividades que complementan y aportan gran valor a su cartera de servicios.

Este proceso de expansión y diversificación le ha permitido duplicar ingresos y rentabilidad, hasta conformar en la actualidad un grupo con más de 40 empresas, presencia en todo el territorio nacional y un equipo humano cercano a 8.000 personas, según las mismas fuentes.

El proyecto implica una nueva estructura de negocio más simplificada organizada en cuatro grandes áreas de negocio. El área de Agua y Medioambiente lidera la gestión eficiente de los recursos naturales, impulsando soluciones a través de la economía circular mientras que el de Instalaciones y Servicios asegura el funcionamiento óptimo de las infraestructuras esenciales de energía y telecomunicaciones, y el mantenimiento de edificios, instalaciones y centros de datos.

A éstas se suma la de Infraestructuras y Real Estate que proyecta y ejecuta soluciones no solo de construcción sino también de proyectos urbanísticos de desarrollo de suelo, viviendas y centros logísticos, así como el área de Hospitality que, más allá del turismo urbano y vacacional, ofrece espacios y experiencias orientadas a las nuevas formas de viajar, vivir o trabajar.

El lanzamiento de Nealis viene acompañado de un ejercicio de rebranding que trasciende lo visual, según la compañía, que ha subrayado que es la imagen de una empresa que evoluciona para adaptarse a un entorno cada vez más competitivo, y que entiende que su fortaleza reside tanto en su amplia experiencia como en su capacidad de proyectar una imagen de marca más profesionalizada.