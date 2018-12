Los grupos cuestionan el desarrollo de la comisión sobre financiación de PSPV y Bloc ante la ausencia de comparecientes

Publicado 18/12/2018 14:49:43 CET

Los grupos parlamentarios en Les Corts han mostrado este martes sus dudas respecto al desarrollo de la comisión de investigación sobre la financiación electoral del PSPV y Bloc en 2007 y 2008, ante la ausencia de algunos de los comparecientes citados. Así, ha sido calificada de "burla" por Ciudadanos, Podemos ve "falta de colaboración" por parte del PSPV y los socialistas, como el PP, han criticado el escaso margen con el que se cita a los comparecientes.

Así lo han expresado los representantes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, después de que precisamente este martes se haya producido una nueva baja, la de la exempleada de Crespo Gomar SL Lucía Pascual, que no se ha presentado a la comisión.

El portavoz socialista, Manolo Mata, ha instado a reflexionar por parte de la Mesa y también de la persona que "impulsó" la comisión --en relación a la diputada de Podemos Cristina Cabedo, la que mayor protagonismo ha adquirido en este tema, ha precisado-- ya que en otras comisiones se establece un cronograma y se cita a las personas con antelación e incluso designando "suplentes" mientras en esta "se están haciendo cosas un tanto extrañas".

Ha explicado que si en una comisión hoy se deciden los nombres para la próxima semana y se comienza el proceso de citación "la gente tiene trabajo" y otras obligaciones, y "con un margen más amplio probablemente no fallarían". "Me parece que no esta muy ordenada", ha apuntado.

La portavoz del PP, Isabel Bonig, ha recordado que su grupo propuso que se aprobaran todas las citaciones de una vez para poder convocar a la gente con antelación "pero no se quiso" y se dan unos plazos "tan ajustados, con dos o tres días, la gente tiene vida y no comparece".

Por ello, ha continuado, tiene la sensación de que "se está investigando de forma muy sutil" la financiación de PSPV y Bloc, "torpedeando las comparecencias".

El portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha remarcado que "si a alguien se le cita debe comparecer" y así lo están haciendo los cargos del Bloc, y ha rechazado cualquier acusación de "oscurantismo" porque, de hecho, ha recordado que esta comisión se ha abierto de forma "inmediata", al mismo tiempo que la de Taula, aprobada mucho antes.

Para el portavoz de Podemos, Antonio Estañ, ha admitido que no están "contentos" con el desarrollo de la misma y echan en falta "cierta colaboración, fundamentalmente del PSPV y también del PP a la hora de facilitar que esas personas llamadas a comparecer lo hagan".

Ha incidido en que esta comisión debe "arrojar luz" sobre las dudas en la financiación y "no ayuda a los propios partidos la posición que están tomando". "Todo lo que favorezca despejar sombras debería ser asumido de una manera más proactiva", ha subrayado.

Para el portavoz adjunto de Cs Juan Córdoba, lo que está ocurriendo es "una burla a las instituciones valencianas" y se está "estafando" a Les Corts como representante de los ciudadanos.