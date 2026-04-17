Los grupos locales The Sepionets, Big Piggers o Alex Oliver DJ animarán la mañana del GermanorFest

Archivo - GermanorFest: Gastronomía, arte y música por una buena causa - AMSTEL - Archivo

VALÈNCIA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La música y la cultura valenciana serán protagonistas en el festival GermanorFest de Amstel 2026. El festival, el próximo 25 de abril en Quart de Poblet (Valencia), contará por la mañana con propuestas musicales muy arraigadas a Valencia, de la mano de grupos locales como The Sepionets, que deleitarán al público valenciano junto a Big Piggers, Alex Oliver DJ, 7 Catorce y Quico DL DJ.

GermanorFest no solo reunirá a grandes nombres del panorama nacional, como los ya anunciados Zzoilo, DJ Víctor Pérez, Macaco, Ladilla Rusa, Los Aslándticos y León Benavente, sino que apuesta por una programación que conecta con la tradición festiva y musical valenciana.

Desde la organización destacan que grupos como The Sepionets representan de forma clara esa conexión con el territorio. La banda, originaria de Sedaví (Valencia), trasladará al escenario un estilo que combina rock&funk en valenciano.

Junto a ellos, el resto de grupos de la sesión matinal completarán una programación pensada para animar el ambiente desde primera hora de la mañana, conectando con el público desde el inicio del día hasta la noche.

Esta apuesta por el talento y la cultura local se verá reforzada con la programación de la tarde y noche, cuando tendrán protagonismo artistas valencianos como Zzoilo y DJ Víctor Pérez junto a nombres destacados como Macaco, Ladilla Rusa, Los Aslándticos y León Benavente.

Durante la franja matinal, el público podrá degustar 'esmorzars' de la mano de Los Abetos, reconocido con dos Cacaus d'Or en 2025, y disfrutar de creaciones artísticas en directo y experiencias vinculadas al arte urbano y la moda.

Las actuaciones matinales serán con acceso gratuito hasta completar aforo. Para los rezagados, todavía quedan entradas disponibles que pueden adquirirse a través de la web www.fetadegermanor.com o comprando productos de la gama Amstel en supermercados.