Un guardia civil rescata a un bebé que se había quedado encerrado en un coche en el aparcamiento de un centro comercial

VALÈNCIA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un guardia civil ha rescatado a un bebé de un año que se había quedado encerrado en un coche en el aparcamiento del Centro Comercial Bonaire después de que la madre dejara las llaves dentro del vehículo y, sin querer, cerrera la puerta, según ha informado el Instituto Armado.

La madre, que cerró accidentalmente el vehículo, no pudo abrirlo y pidió ayuda a los guardias civiles. Uno de ellos fracturó el cristal del lado más alejado y consiguió rescatarlo ileso.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 12 de diciembre, sobre las 14.00 horas, cuando una mujer se encontraba en el aparcamiento del centro comercial Bonaire, en Aldaia. En un momento dado, cerró accidentalmente la puerta habiendo dejado en el interior del vehículo las llaves y a su hijo de un año. En ese momento alertó a los servicios de emergencia.

Al poco, llegaron los guardias civiles, que tras evaluar la situación fracturaron un cristal alejado del niño, desde el que pudieron acceder a la palanca de apertura y rescatar al menor indemne. La actuación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Aldaia.