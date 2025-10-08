Guillem Miró indaga en las relaciones sociales en 'Mario', una comedia negra sobre las falsas apariencias

La cinta, que se estrena este viernes, propone una mirada crítica sobre "la fragilidad de las máscaras cotidianas" en clave de humor

VALÈNCIA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cineasta mallorquín Guillem Miró (1991) indaga en las relaciones sociales en su nuevo largometraje 'Mario', una comedia negra en catalán sobre las falsas apariencias donde el público pasará de reír "muchísimo" a "dejar de reír de golpe".

El film, rodado en València y Mallorca y que llega a los cines este viernes, está protagonizado por Gloria March ('La buena letra', 'La mort de Guillem'), Jaume Madaula ('L'aguait', 'Regreso a las sabinas', 'La Riera'), Jose Pérez Ocaña ('Casa en flames'), Raquel Ferri ('Centaures de la nit', 'Delta', 'La chicas del cable'), Miquel Gelabert ('El Cuerpo', 'Bajocero'), Daniel Bayona ('Maricón perdido'), Alba Pujol ('Nit y dia'), Aimar Vega ('El 47', 'Los pequeños amores') y Jaume Gálvez Gimeno ('La buena letra').

El cineasta, durante una conversación con Europa Press en los cines Lys de València, ha explicado que, después de su primer toma de contacto con el mundo de la dirección con 'En Acabar' (2017) --que surgió de un proyecto universitario--, decidió que quería hacer una película "de verdad" y, para ello, estuvo cinco años haciendo cortometrajes como "entrenamiento" y como método de "aprendizaje" hasta poder rodarla.

Durante este proceso, estuvo trabajando en diferentes cosas hasta que, por casualidad, conoció una historia que sería el germen de 'Mario', una cinta en la que habla de las formas impostadas con las que a veces nos relacionamos, incluso, con nuestros seres más queridos.

En ella, nos presenta al protagonista como "el mejor amigo que puedas tener, la mejor pareja que puedas imaginar, un cuñado maravilloso y un yerno impecable". Todas estas ideas se tambalearán a partir de la fiesta sorpresa de Mario donde nada es lo que parece.

Tal y como ha indicado el director, cuando conoció esta historia, hubo algo en ella que hizo que se le quedara "muy adentro": "Tenía lo que más me gusta, un punto de comedia que se movía fuera del marco real", ha apuntado.

USAR LOS CHISTES COMO HERRAMIENTA

"La vida se mueve en un marco muy concreto y yo siempre soy el tipo que mete la pata, que dice una palabra más alta que la otra y eso crea incomodidad", ha indicado el director quien reconoce que las cosas que escribe pueden llegar a ser "demasiado oscuras" y que, para que puedan llegar al público de una forma más amable, utiliza los chistes como herramienta.

Y, ha argumentado: "La mejor forma de que te escuchen es contando chistes, entonces, mi plan de vida es intentar contar chistes toda mi vida y, entre chistes, meter lo que a mí me gusta, hacer que la gente piense y que pueda sacar una reflexión de lo que está viendo".

En este sentido, Guillem Miró ha señalado que su cinta se presenta como una comedia "casi familiar" y "de enredos" con puntos divertidos donde también introduce temas que hacen que el público pase de reír "muchísimo" a "dejar de reír muy de golpe".

"He hecho una comedia que trata unos temas muy sensibles pero en ningún momento me río de ellos, sino de la gente cómo se relaciona con estos temas; que lo hace desde el tabú o, a veces, desde la ignorancia a propósito. Entonces no me río de estos temas, me río de la gente cómo los vive", ha aclarado el realizador, que asegura que hubo una persona que, después de ver la película le dijo que se había estado riendo hasta que recordó que se estaba riendo de una cosa que "no debería".

Preguntado por si, al hacer humor con temas delicados, había dudado en hacerlo o si se había puesto límites, el cineasta ha asegurado que no y que, a su juicio, "todo el mundo tiene que hacer lo que le dé la gana".

"Si yo no hago lo que quiero a nivel artístico, no haría películas. Si me dicen, no puedes escribir lo que quieres, pues me dedico a otra cosa. Soy guionista porque puedo contar esto. Si no me dejan contar esto, pues me dedico otra cosa porque no quiero contar las historias que no quiero", ha aseverado.

"UN POCO RIDÍCULO" VER EL CINE CATALÁN COMO GÉNERO

Respecto a la distribución de la película, Miró ha indicado que se va a hacer en versión original catalana con subtítulos en castellano y que estará, por el momento, en la salas de cine de Cataluña, Comunitat Valenciana, Baleares y Madrid.

En este sentido, ha señalado que le gustaría que la cinta tuviera el suficiente éxito como para poder doblarla y así distribuirla a nivel nacional ya que, según ha indicado, en muchas ocasiones el público no va al cine a ver una película en catalán "no solo por el idioma sino porque hay una connotación alrededor".

"Hay gente que va a ver pelis en catalán como género", ha subrayado Miró, al tiempo que ha indicado que esto hace que alguna gente vea en ello algo "positivo" para decidir ver esa película o, por el contrario, algo "negativo" para no ir. Sin embargo, ha señalado que él ve "un poco ridículo" que el mercado reduzca al cine en catalán en género.

Nakamura Films ('La Casa'), Corte y Confección de Películas ('Muyeres', 'La propera pell') y Somera Films ('Avistament 1978', 'La Nau', 'La Farsa') producen el segundo largometraje de Guillem Miró rodado en localizaciones de Valencia y Mallorca.

'Mario' cuenta con el apoyo del IVC (Institut valencià de Cultura), ICIB (Institut d'Indústria i Cultura de les Illes Balears), Fundació Mallorca Turisme, Consell Insular de Mallorca, Mallorca Film Commission, Europa Media Creativa, À Punt, 3Cat e IB3, y CREA SGR.