El guion 'Alegrías de los Cortés', de Alberto Heredia Valderrama, gana la VIII edición de La Traca

Premiado y finalistas con Ayto. L'Eliana y organizadores - EDAV

VALÈNCIA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Alegrías de los Cortés', escrito por Alberto Heredia Valderrama, ha ganado la VIII edición de La Traca, Concurso de Guiones de Largometraje de Comedia, organizado por EDAV-Escriptors de l'Audiovisual Valencià, con la colaboración del Ayuntamiento de l'Eliana (Valencia).

El guion ganador ha recibido un premio de 2.000 euros y ha sido seleccionado por un jurado integrado por Óscar Bernácer, Joana Chilet y Anna Juesas, que ha destacado como principales méritos de la obra la originalidad de la premisa cómica, el ritmo adecuado de la historia y un elenco variado de personajes.

El fallo se ha dado a conocer durante el acto de entrega de premios celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de l'Eliana, con la participación del alcalde de l'Eliana, Salva Torrent; la concejala de Cultura, Eva Santafé; Rafa Casañ, presidente de EDAV, Anna Juesas, vicepresidenta de EDAV y miembro del jurado de esta edición, así como profesionales del sector audiovisual y del mundo de la cultura.

Durante el acto se ha hecho balance de la VIII edición y los tres guiones finalistas han tenido la oportunidad de presentar brevemente sus historias ante el público asistente. Junto a 'Alegrías de los Cortés', han llegado a la final 'Fodechinchos', de Lúa García Cabado y Joel Guisado Carmona, y 'Maneras de vivir', de Hugo Álvarez Seco.

Alberto Heredia Valderrama, ganador de la VIII edición Alberto Heredia Valderrama (Algeciras, 1994) se ha formado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Málaga y cuenta con un Máster en Guion de Cine y Televisión por la Universidad Carlos III de Madrid y otro en Producción Ejecutiva para Cine y Televisión por la ECAM. Desde 2018 desarrolla principalmente su carrera como guionista. Sus proyectos han pasado por laboratorios y concursos como DAMA Ayuda, Filmarket Hub o el Festival de Sitges, y ha desarrollado series para productoras y plataformas como Buendía Estudios, ViX y Dynamo.

Es coautor del largometraje Salitre, actualmente en fase de preproducción tras su adquisición por Aquí y Allí Films. La VIII edición de La Traca concluyó con un vino de honor para las personas asistentes.