Los guionistas valencianos y SGAE abren la convocatoria de proyectos para su XI One to One

VALÈNCIA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La asociación de guionistas de la Comunidad Valenciana, Escriptors de l'Audiovisual Valencià (EDAV), y Fundación SGAE han abierto la convocatoria para la recepción de proyectos de la XI edición de su evento para profesionales valencianos del audiovisual One to One. La iniciativa se celebrará el próximo 26 de junio.

One to One es un evento dirigido a profesionales valencianos que nació con el objetivo de impulsar y facilitar el desarrollo de obras para cine y televisión con sello valenciano.

Desde su primera edición en 2015, la convocatoria ha permitido a numerosos creadores y creadoras audiovisuales de la Comunitat Valenciana presentar sus proyectos a empresas productoras, propiciando la creación de nuevas obras, detallan los organizadores.

Es el caso de los largometrajes 'Vivir dos veces' de María Mínguez y 'Quan no acaba la nit' de Óscar Montón y Tirso Calero, así como la compra de títulos como el documental 'Tiempo y cartones' de Luis Ponce.

Los participantes en este evento podrán disfrutar de un servicio de tutorías, organizado por Fundación SGAE y EDAV, a lo largo del mes de mayo. Con esta formación tendrán la oportunidad de trabajar en sus propias presentaciones y mejorar sus proyectos de la mano de los especialistas reconocidos del sector. Al finalizar las tutorías se completará la formación de los creadores participantes con un taller de preparación al 'pitch'.

La inscripción de proyectos estará abierta hasta el próximo 30 de marzo. A principios de mayo, la organización comunicará los proyectos seleccionados: seis en la categoría de largometrajes de ficción y seis en la categoría de televisión, para series o miniseries de ficción.

Las tutorías se desarrollarán durante mayo y junio hasta el 26 de junio, fecha en la que tendrá lugar la presentación de los proyectos y las reuniones con las productoras asistentes al evento.

One to One es un evento para guionistas exclusivamente valencianos, residentes o no en la Comunitat Valenciana, y guionistas residentes en la Comunitat, con un proyecto de ficción (cine o televisión) en fase de escritura o desarrollo que buscan productor o coproductor.