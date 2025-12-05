El guitarrista Ausiàs Parejo actuará en Tokio este sábado 6 de diciembre

Archivo - El guitarrista Ausiàs Parejo - AUSIÀS PAREJO. COMUNICACIÓN - Archivo

VALÈNCIA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ausiàs Parejo ofrecerá en Tokio el último concierto de una exitosa gira por Japón en la que realizará un total de nueve recitales en diez días en las ciudades de Sapporo, Yokohama, Ishioka, Kimitsu, Kokura, Osaka, Tokio y Nagano, para finalizar con otro concierto en la capital nipona que tendrá lugar, el sábado 6, en el Hakuju Hall, auditorio al que regresa tras ganar el Concurso Internacional de Guitarra de Tokio en 2024.

El intenso periplo musical, organizado por la Federación Japonesa de Guitarra y con la colaboración de la Embajada de España en Japón, supone una enriquecedora experiencia para el músico que cosecha el reconocimiento del público y de los especialistas que llaman "joven maestro" al intérprete, según ha informado el artista en un comunicado.

El guitarrista valenciano, de 19 años, ganador de 40 primeros premios en concursos nacionales e internacionales y considerado como uno de los intérpretes más brillantes y prometedores de su generación, ha manifestado su alegría y satisfacción por la calurosa acogida y el recibimiento en las diferentes ciudades, así como por las colas de melómanos y aficionados al finalizar los recitales para comprar su último disco, Spanish and Latin American Music for Guitar, nominado en la categoría de Mejor Álbum de Música Clásica de los Latin Grammy 2025.

En el concierto de Tokio, al que tiene prevista su asistencia Fernando Curcio Ruigómez, Consejero Cultural de la Embajada de España en Japón, el músico brindará en el concierto el programa Homenaje a Valencia que incluye las obras Dos fantasías (VIII & XXII) de Luys de Milan (ca.1500-ca.1561); Danzas españolas de Gaspar Sanz (1640-1710) con la transcripción de Parejo; Ecos de Sefarad de Joaquín Rodrigo (1901-1999); Danza en el Real de Manuel Palau (1893-1967); Cinco piezas antiguas de Rafael Rodríguez Albert (1902-1979); Recuerdos de la Alhambra de Francisco Tárrega (1852-1909); Col·lectici íntim de Vicente Asencio (1908-1979); y El amor brujo de Manuel de Falla (1876-1946) también transcrita por el intérprete.

En las notas al programa, Rubén Parejo, guitarrista, compositor, catedrático del Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de Valencia y padre de Ausiàs, expone que la selección de las piezas muestra "cinco siglos de música que comparten un vínculo esencial: la sensibilidad mediterránea que caracteriza a la cultura valenciana"; y subraya que es "un viaje que conecta pasado y presente: desde la vihuela renacentista hasta la modernidad del siglo XX, desde la intimidad al virtuosismo, desde la memoria a la celebración".

Masatomo Tomikawa, guitarrista y director representante de la Federación Japonesa de Guitarra, asegura que el repertorio dedicado a Valencia funciona de maravilla, "es inteligente, emotivo y muestra muy bien la riqueza cultural de vuestra tierra", y en el que se puede vislumbrar "una parte muy profunda de la historia musical de España".

El intérprete ha ganado en este año el Concorso Internazionale di Chitarra Classica Michele Pittaluga y obtenido el segundo premio en el prestigioso Certamen Internacional de Guitarra Francisco Tárrega de Benicàssim. Parejo, que también se proclamó vencedor del 41º Spain Guitar Music Competition de Japón y actuó con la reputada NHK Symphony Orchestra de Tokio en 2023, interpretará con la Orquesta Sinfónica Radiotelevisión Española el Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, en el marco del ciclo Jóvenes Músicos que albergará el Teatro Monumental de Madrid el 13 de marzo.

FORMACIÓN Y GRAN SENSIBILIDAD ARTÍSTICA

Ausiàs Parejo (Castelló de Rugat, Valencia 2006) ha ganado el Concurso Internacional de Guitarra Alhambra (2022), el Tokyo International Guitar Competition (2024) y recientemente el Concorso Internazionale di Chitarra Classica Michele Pittaluga (2025).

También ha recibido el primer premio del Concurso Juventudes Musicales de España, el Certamen de Jóvenes Solistas de la Generalitat Valenciana y el Spain Guitar Music Competition de Japón. Ha obtenido el segundo premio en el prestigioso Certamen Internacional de Guitarra Francisco Tárrega de Benicàssim (2025) y en el Certamen Internacional de Guitarra Andrés Segovia (2022). En 2024 fue distinguido con el premio La Razón CV por su destacada trayectoria artística, entre otros galardones.

Su formación rigurosa, combinada con una gran sensibilidad artística, le permite abordar un extenso repertorio, que le ha llevado a ofrecer conciertos en Estados Unidos, Japón, China, México y numerosos países de Europa. Ha actuado en relevantes salas y auditorios como el Palau de la Música de Valencia, Palau de Les Arts, el Ongakudo de Ishikawa (Japón), el Auditori de Castelló, el United Palace de Nueva York o el Shanghai Concert Hall (China).