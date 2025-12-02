La Habitación Roja celebrará 30 años de carrera para "sublimar la belleza" en un concierto sinfónico con la OV

La Habitación Roja prepara junto a la OV un concierto sinfónico para celebrar sus 30 años de trayectoria - PALAU DE LA MÚSICA

VALÈNCIA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo La Habitación Roja prepara junto a la Orquesta de València (OV) un concierto sinfónico el próximo 22 de mayo de 2026 en el Palau de la Música de València para celebrar los 30 años de trayectoria de la banda, tres décadas en las que ha perseguido expresar emociones a través de sus canciones y, sobre todo, "sublimar la belleza". Para esta cita, contará con un repertorio que recorrerá sus grandes éxitos y también rescatará aquellos temas que "pasaron más desapercibidos".

Así se ha dado a conocer este martes en la rueda de prensa para presentar el recital, a la que han acudido el director del Palau de la Música, Vicente Llimerá, en compañía de los integrantes del grupo Jorge Martí, Pau Roca, Marc Greenwood, así como el director Daniel Abad; la subdirectora de Música, Nieves Pascual, y el presidente del Palau y concejal de Cultura del Ayuntamiento de València, José Luis Moreno.

Abad, quien está trabajando en la producción de este concierto, ha puesto en valor la apuesta que la dirección del Palau ha hecho por "potenciar la música clásica" y "elevarla" y, también, la calidad de la OV que, según ha indicado, "se encuentra su mejor momento" y que, con este tipo de proyectos, hace que sea "un referente, no solo para la música clásica, sino como ese ente que acoge diferentes estilos".

Así, ha resaltado su buena relación con la "gran familia" del auditorio valenciano y su conexión con el grupo valenciano que "hace muy fácil el proceso" de desarrollo del concierto.

En este sentido, ha reconocido que siente el proyecto como "un reto" ya que busca que el trabajo de orquestación sea apreciado por la Orquesta de València y que, además el grupo lo vea como "una música que envuelve sus melodías".

Por ello, el director ha agradecido a la banda "su buena música" que, dentro del "arduo" trabajo que se está desarrollando, hace que sea "más fácil por las grandes melodías que tienen": "Cuando escucho los temas hay como segundas melodías, armonías que hacen que yo no tenga que inventar tanto sino distribuir sus melodías para diferentes secciones de la orquesta", ha señalado.

Por otro lado, el vocalista de La Habitación Roja ha mostrado su gratitud por poder participar en esta iniciativa que supone "un punto culminante en una carrera que lleva 30 años", algo que considera "muy difícil" dentro de un mundo como el de la música.

"Es un sueño hecho realidad para nosotros", ha confesado Jorge Martí, quien ha explicado que, como la música del grupo es "evidentemente melódica", cree que se puede hacer "algo que exalte la belleza, que es algo con lo que nosotros siempre hemos estado obsesionados: hacer cosas bellas, bonitas, que la música transmita todo el abanico de emociones existentes pero, sobre todo, sublimar la belleza", ha subrayado.

"DESNUDAR Y REINTERPRETAR LAS CANCIONES"

El cantante ha señalado que este concierto supone para ellos "un reto artístico" y ha incidido en que "es muy importante para un grupo de música evolucionar y tener retos" y que este "nos conecta con lo que hacemos, con nuestra tierra, con nuestra ciudad y estamos muy emocionados".

"Nos gustaría que fuera una velada inolvidable, que la gente la disfrute y se emocione mucho y ojalá podamos registrar el concierto, grabarlo e incluso editarlo en el futuro", ha indicado Martí.

En cuanto al repertorio, Martí ha indicado que se va a hacer una selección "adecuada" de esos "30 años de canciones" y que, además de los hits y de "las canciones bandera del grupo" se va a profundizar en toda su discografía y se rescatarán canciones que "han pasado desapercibidas" y será "una nueva oportunidad" para volver a darlas a conocer al público.

Asimismo, ha señalado que todavía están trabajando en la selección y que otra parte del trabajo se está centrando en "desnudar" y "reinterpretar" las canciones para que se toquen "de otra forma que sea diferente de lo que es un grupo de rock" y "acercarse a otra perspectiva de entender la música".

No obstante, Martí ha afirmado que "cualquier canción del grupo se puede acercar a una vertiente orquestal porque son canciones muy melódicas" y que tienen la intención de que el concierto sea "una escaleta con un hilo conductor" que se pueda "variar" ya que buscan que "no sea una cosa plana y lineal y aprovechar todo lo que tenemos a nuestro alcance" y "todo lo que puede aportar la música".

Preguntados por si el 'track list' del concierto va a contar solo con canciones del grupo, Daniel Abad ha señalado que, "en principio", todas las canciones son del grupo pero que está intentando "imaginar algún interludio que pueda enlazar una música con otra o alguna introducción y no empezar el tema de la manera que el público está acostumbrado, sino que haya como un preludio, lo que será luego la canción".

Por su parte, el edil José Luis Moreno ha aprovechado para agradecer a la banda "su predisposición para celebrar su 30 aniversario de esta manera" y ha puesto en valor "la fusión de dos unidades artísticas", por un lado, "la de un grupo de pop, rock, indie mítico" y, por otro, la de la Orquesta de València, "una de las formaciones más importantes y, no solo de la ciudad, sino de la Comunidad Valenciana y a nivel estatal".

"ABRIRSE A OTROS GÉNEROS"

La subdirectora de Música ha señalado que con esta iniciativa el auditorio valenciano continúa con su misión de "abrirse a otros géneros y públicos" y se "adentra" en "otro mundo" que era "una cuestión obligada" y "muy positiva para la Orquesta de València" a la hora de "indagar en otros lenguajes, otros ritmos, armonías y formas de hacer arte y de expresar".

"Además, le permite acercarse a públicos que normalmente no son tan cercanos al género sinfónico y que se acerquen, quizás, por primera vez, a esta sala; que descubran la magnífica acústica de la Sala Iturbi; que descubran al magnífico conjunto que tenemos con la Orquesta de València", ha sostenido Pascual, al tiempo que ha añadido: "Quizás esto sirve como primera invitación también hacia otros géneros y hacia el resto de la programación".