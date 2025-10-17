Hallan herido e inconsciente a un hombre en su domicilio en València tras varios días ilocalizable

Archivo - Un coche de Policía Local de València en imagen de archivo. - POLICÍA LOCAL DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local y efectivos cuerpo de Bomberos de València han localizado a un hombre de 67 años herido e inconsciente en su domicilio, con signos de haberse dado algún golpe, después de que su sobrina llevara varios días sin poder comunicarse con él.

Este jueves, sobre las 12.40 horas, la Policía recibió el aviso en la Sala del 092 de una mujer que informaba que su tío, de 67 años, llevaba varios días sin dar señales de vida. Al parecer, la reclamante le llamaba al móvil y saltaba el buzón de voz, según ha indicado el cuerpo policial en un comunicado.

Una patrulla realizó varias gestiones para intentar localizar al hombre en hospitales y a través de diferentes bases de datos de Policía Nacional con un resultado negativo. Al no localizarlo, los agentes contactaron con bomberos y quedaron con la reclamante en el domicilio del hombre, en la calle Pintor Benedito de València.

Ante la gravedad de los hechos, los bomberos entraron en el domicilio a través de una de las ventanas y localizaron al hombre en el cuarto de baño, tumbado en el suelo boca arriba e inconsciente, con signos de haberse dado algún golpe.

El varón fue estabilizado por los servicios sanitarios y fue trasladado al Hospital General de València.