El Hemisfèric amplía este mes su oferta infantil con la película animada '3,2,1... Despegamos'

VALÈNCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hemisfèric amplía este mes su oferta infantil con la nueva proyección de animación '3,2,1... Despegamos', que narra la aventura de un pequeño hámster y un robot en una carrera contrarreloj hacia Marte.

Esta nueva propuesta se suma a la película 'El arrecife encantado: Kaluoka'hina 3D' y al planetario 'Astromenuts' que el público familiar puede disfrutar en la actual cartelera del Hemisfèric.

'3,2,1... Despegamos' cuenta la historia de Elon. En un rincón olvidado del mundo, entre montañas de chatarra, vive este pequeño hámster con alma de ingeniero y una pasión inagotable por la ciencia. Tras un misterioso estruendo, Elon descubre un enorme cráter en su jardín. En su interior hay un robot dañado que ha caído desde una nave espacial que orbita la Tierra. Elon decide ayudar a su nuevo amigo para que regrese a la nave.

El medio ambiente y la astronomía son también protagonistas en la oferta infantil del Hemisfèric, que cuenta en la actualidad con la película de animación 'El arrecife encantado: Kaluoka'hina 3D', una divertida aventura llena de humor sobre un fantástico mundo submarino.

Se trata de un espectáculo educativo y emocionante que muestra la importancia de preservar el medio ambiente a través de los dos protagonistas, el joven pez sierra Jake y su amigo Shorty. Juntos afrontarán la misión de reestablecer la magia perdida del arrecife.

Además, los primeros domingos de cada mes a las 12 horas se celebra el planetario 'Astromenuts' para edades entre 3 y 6 años. El Hemisfèric se convierte en una nave espacial que espera a los astronautas del futuro para descubrirles los secretos del día y la noche, las fases de la Luna o las maravillas que encierran las constelaciones.