Herido un ciclista atropellado por un coche en la CV-660 en Ontinyent (Valencia)

VALÈNCIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 46 años ha resultado herido con contusiones al ser atropellado por un coche en Ontinyent (Valencia), en la carretera CV-660, según ha confirmado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Los hechos ocurrieron este viernes y el CICU recibió el aviso sobre 19.40 horas por un accidente entre un coche y una bicicleta.

Hasta el lugar, se movilizó una unidad del SAMU y una de Soporte Vital Básico (SVB) y asistieron a un hombre de 46 años por contusiones. El varón fue trasladado en SVB al Hospital General de Ontinyent.