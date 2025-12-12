Herido un hombre de 60 años en Torres Torres tras sufrir una hipoglucemia mientras conducía su vehículo

Herido un hombre de 60 años tras sufrir una hipoglucemia mientras conducía su vehículo - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS VALENCIA
VALÈNCIA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
Un hombre de 60 años ha resultado herido en la mañana de este viernes tras sufrir una hipoglucemia mientras conducía su vehículo en Torres Torres (Valencia), según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Emergencias (CICU).
El varón ha sufrido el accidente y, posteriormente, ha sido trasladado en SVB con equipo médico del SAMU de helicóptero medicalizado al Hospital de Sagunto para observación en Urgencias.
También se han movilizado una dotación de bomberos de Moncada y otra de Sagunto, con un sargento. La víctima ha sido liberada y transferida a los medios sanitarios, ha precisado el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.