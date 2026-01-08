Herido un hombre de 63 años tras caerse de un árbol en su domicilio en Altea

Personal sanitario en una nueva ambulancia del SAMU 061. - CONSELLERIA DE SALUD
ALICANTE, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -
Un hombre de 63 años ha sido trasladado al Hospital Marina Baixa de La Vila Joiosa en una aeronave medicalizada tras caerse de un árbol en su domicilio, en la localidad alicantina de Altea, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).
El aviso se ha notificado a las 10.30 horas de este jueves y, hasta el lugar, se han desplazado una unidad de SVB y un helicóptero medicalizado.
El equipo médico de la SAMU aérea ha estabilizado al hombre, de 63 años de edad, que presentaba politraumatismo y, posteriormente, el herido ha sido evacuado al Hospital Marina Baixa de La Vila Joiosa en la aeronave medicalizada.