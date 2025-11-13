Herido un hombre con fractura de cadera por un atropello en Xàtiva (Valencia)

jueves, 13 noviembre 2025

   VALÈNCIA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre de 52 años ha resultado herido, con una fractura de cadera, a causa de un atropello en Xàtiva (Valencia), han confirmado desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

   Los hechos ocurrieron este miércoles por la tarde en la calle Corretgeria de la localidad de Xàtiva y hasta el lugar se movilizó una ambulancia del SAMU.

   El equipo médico del SAMU ha asistido al hombre, de 52 años, y ha trasladado al herido al Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva por fractura de cadera.

