El hip hop con son cubano de Orishas agita este viernes la penúltima jornada del Rototom Sunsplash

CASTELLÓ, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Rototom Sunsplash celebra este viernes 22 de agosto su penúltima jornada de su 30ª edición con el hip hop cubano de Orishas, cuya parada en Benicàssim (Castellón) "refuerza las raíces caribeñas" que envuelven al macro evento de música jamaicana en este aniversario especial.

Tras "revolucionar" la escena internacional con discos como 'A lo cubano' o 'Emigrante', que llevan la realidad cubana y la cultura afrolatina al centro del panorama musical global, Orishas compartirá con el público del Rototom su "inconfundible" mezcla de rap, son, ritmos afrocubanos y letras cargadas de contenido social, según ha informado la organización en un comunicado.

A esta velada se une Misty in Roots, otro de los nombres significativos en la historia del festival que han querido celebrar los 30 de Rototom. "Banda de culto, totalmente independiente y ajena a los cánones impuestos por modas y tendencias", la formación británica celebrará en Benicàssim sus 50 años de carrera fiel a su estilo roots.

Este viaje musical por las 30 ediciones de Rototom Sunsplash lo completan sobre el 'Main Stage' el "legendario" artista jamaicano Ken Boothe, que construirá su show a ritmo de rocksteady y soul junto a Lloyd Parks; We The People Band, y la "potencia lírica y escénica" de Saïan Supa Celebration.

INNOVADOR Y CAUTIVADOR

Por su parte, el 'Lion Stage' dará la bienvenida a la banda californiana de reggae-metal Aurorawave, ejemplo de la "fuerza bruta" del rock pesado con el encanto rítmico del reggae, que "crea un sonido innovador y cautivador". Además, la formación catalana Maruja Limón compartirá con el público su fusión de rumba con dembow, electrónica, salsa y pop.

La 'Reggae University' --además del encuentro con Misty in Roots antes de su concierto-- ofrecerá un cara a cara con Tiken Jah Fakoly, como antesala a su salto al 'Main Stage' este sábado 23, jornada de clausura del festival. En la charla 'Cuentos de un Exilio', la estrella africana del reggae hablará de sus muchos años de vida fuera de su Burkina Faso natal, de la relevancia política de su obra y cómo su existencia nómada ha dado forma a su particular estilo de roots reggae.

En 'Magicomundo', la cantante de Emeterians Sistah Maryjane impartirá un taller de música y movimiento para niños y familias, donde guiará canciones y bailes "llenos de energía y ritmo". Una experiencia "divertida" que introduce a los más pequeños en los sonidos del reggae a través del juego y la expresión corporal.

El área 'Pachamama' acogerá el "innovador" taller de conciencia corporal y movimiento, 'The Movement Spirit', además de un taller sobre el poder curativo de las plantas y otro, guiado por Llavors d'ací para explorar, a través del arte, el "profundo" vínculo entre biodiversidad agrícola y diversidad cultural, dinamizarán la agenda extramusical de este viernes.

En el espacio 'Teen Yard' tendrá lugar una batalla de promesas; en Jamkunda la obra de tratro 'El Sueño es Vida' con Thimbo Samb y más baile afromoderno. Además, en 'Discovery Lab', de la mano del CERN, se despedirá con un taller para aprender a tocar el theremín, que impartirá la compositora austriaca Dorit Chrysler.