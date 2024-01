El hombre que confesó haber matado a su hijo en Sueca tras separarse de su mujer, culpable de asesinato

Fiscalía y acusaciones piden prisión permanente revisable por la gravedad de los hechos y el dolor provocado a la madre

VALÈNCIA, 16 (EUROPA PRESS)

El hombre que confesó haber matado a su hijo de 11 años en su vivienda de la localidad valenciana de Sueca el 3 de abril de 2022 ha sido declarado por unanimidad culpable de un delito de asesinato al considerarle el jurado responsable de haberle clavado "brutal y repetidamente" un cuchillo de forma inesperada para el niño, quien carecía de toda posibilidad de defensa.

De este modo, consideran probado que, con esta acción, buscó no solo la muerte del hijo común con su exmujer, sino además causar con ello "el mayor dolor psíquico posible" la madre, a la que causó graves lesiones psíquicas que, a día de hoy, siguen pendientes de curación.

Los miembros del jurado, que comenzaron ayer pasadas la 12.00 a deliberar, han dado a conocer en la tarde de este martes el veredicto con el que finaliza el juicio por esta causa que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Valencia. Ahora será el tribunal de la sección cuarta el que le fije la pena.

Asimismo, el jurado le ha declarado culpable por unanimidad de haber maltratado, de forma habitual y reiteradamente, a su esposa a lo largo de matrimonio y también de haberla agredido el día 13 de marzo de 2021 cuando estaban los dos en su domicilio después de que ella le reiterara que quería el divorcio y que se había enamorado de otro hombre. De igual modo, le consideran responsable de haber amenazado reiteradamente a su mujer aprovechando ocasiones similares en los días 13, 14 y 15 de marzo de 2021.

Por último, el jurado le declara culpable de un delito de quebrantamiento de condena al haber desobedecido reiteradamente la sentencia que le imponía una pena de prohibición de acercarse a ella a menos de 200 metros durante ocho meses a partir de agosto de 2021, cuando le fue notificada, ni de comunicarse con ella.

Los miembros del jurado no ha tenido en cuenta los atenuantes solicitadas por la defensa de alcoholismo y trastorno mental y piden que no se le apliquen beneficios penitenciarios ni el indulto.

Por estos hechos, la Fiscalía mantiene su petición de prisión permanente revisable por un delito de asesinato porque "la gravedad de los hechos" al causar la muerte de su hijo y el dolor provocado a la muerte "merece la imposición de la pena máxima".

Además, le reclama siete años de prisión por un delito continuado de amenazas, otro de maltrato físico, otro de quebrantamiento de condena, y otro de maltrato físico y psíquico habituales y una indemnización de 300.000 euros para la madre y de 120.000 euros para los abuelos.

Por su parte, la familia de la madre y la Abogacía de la Generalitat se han adherido a la petición de pena solicitada por el ministerio público, mientras que la defensa ha mantenido, tras conocer el veredicto del jurado, su calificación de los hechos como de homicidio.

Las acusaciones han solicitado, ante el veredicto de culpabilidad emitido por el jurado, prorrogar la prisión preventiva del acusado, ya que en abril se cumplirá el plazo máximo de dos años que marca la ley sin previsiblemente tener sentencia. La defensa ha mostrado su oposición.

"LE CLAVÉ EL CUCHILLO VARIAS VECES"

Durante la vista, el hombre reconoció haber matado al menor tras agarrarle del cuello: "Le clavé el cuchillo varias veces", dijo, al tiempo que aseguró que el asesinato no se habría producido si su expareja hubiera frenado los trámites de divorcio. También llegó a confesar que permitió al niño coger el teléfono móvil a su madre mientras le acuchillaba y alegó que ese día iba ebrio.

El suceso tuvo lugar el 3 de abril de 2022 en la vivienda familiar ubicada en Sueca, meses después de que el acusado, de 47 años, se hubiera divorciado de su mujer y se hubiera acordado la custodia compartida del menor --niño muy deseado tras tres inseminaciones artificiales y que cumplió los once dos días antes del crimen-- tras 17 años de matrimonio en los que la madre sufrió malos tratos físicos y psicológicos, según afirmaban la Fiscalía y la acusación particular y ha considerado probado el jurado.

Ese día, domingo, el acusado mató a su hijo, de 11 años recién cumplidos, acuchillándole repetida y profundamente con dos cuchillos de cocina en el cuello, cara, torso y cabeza. El asesinato se produjo tras una discusión. En un momento dado, el acusado le dijo a su hijo ' Vaig a per tú!' --Voy a por ti--, con lo que el menor mandó un mensaje de WhatsApp a su madre diciéndole que si podía ir a por él.

La madre intentó ponerse en contacto telefónico con él sin obtener respuesta hasta que el acusado permitió que su hijo cogiese el móvil. Su madre solo pudo oír cómo su hijo la llamaba con un grito desgarrador: 'mamááááááá' y se cortó la comunicación.

Según indicaron los peritos forenses durante el juicio, María Dolores, la madre del menor, tenía todos los indicadores de haber sufrido maltrato habitual: "Había aprendido a vivir con los insultos y las agresiones sexuales. Lo hacía porque pensaba que, de lo contrario, acabarían todos mal", afirmaron. Los expertos desgranaron que la mujer había sufrido por parte de su expareja agresiones físicas, psicológicas y sexuales.

Por otro lado, los mismos forenses también examinaron al padre del menor y expusieron que el mismo no sufría ninguna patología mental y señalaron que presentaba una "nula" reacción emocional hacia su hijo. "Se ha descartado una patología psiquiátrica. No tenía alterada ni su inteligencia ni su voluntad", dijeron. "Hay una situación de enfado. No hubo ira incontrolable, sino un enfado programado", advirtieron.

Los forenses indicaron que les llamó la atención que el acusado, sin realizarle ninguna pregunta durante su entrevista, les manifestara tras los hechos: "Soy diabólico y estoy endemoniado", "el niño lo ha pagado".