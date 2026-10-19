Un hombre fallecido en un camping de Oliva, tercera víctima de la dana Adam en la Comunitat Valenciana

Imagen aérea de los efectos de Adam en Oliva (Valencia) - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

VALÈNCIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cadáver de un hombre de unos 64 ha sido localizado en uno de los campings de la localidad valenciana de Oliva (Valencia), una de las más afectadas por la dana Adam.

De este modo, son ya tres las víctimas mortales en la Comunitat Valenciana en este temporal, ya que una mujer de 79 años con movilidad reducida ha sido hallada muerta en su casa, también en Oliva, y otra mujer perdió la vida ayer tras meterse en el mar en la localidad de Sagunt.

Así lo ha confirmado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, al término de una nueva reunión de coordinación.

Ha trasladado "toda la solidaridad a las personas que en este momento están todavía siendo rescatadas en algunos de los municipios gravemente afectados por las lluvias de esta pasada noche, así como las condolencias a los familiares de hasta el momento las víctimas que podemos confirmar".

Según ha detallado Bernabé, en Oliva se han registrado fallecimientos. Uno de ellos el de una mujer de 79 años que ha sido encontrada por los efectivos de la UME en su domicilio de esta población de la comarca de la Safor. La segunda víctima mortal es un hombre de 64 años que ha sufrido una parada cardiorrespiratoria en el Eurocamping de Oliva.

Cabe recordar que este domingo, una bañista murió en Sagunt tras lanzarse al mar "en la tempestad marítima que teníamos decretada", ha señalado la delegada.