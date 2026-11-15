Hombres G congrega a más de 16.500 personas en el Roig Arena en una noche "llena de éxitos"

Hombres G - @MAO

VALÈNCIA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 16.500 personas han asistido este sábado al Roig Arena para vivir una "auténtica" fiesta de la música en español de la mano de Hombres G, según ha informado el recinto cultural en un comunicado.

La "emblemática" formación madrileña ha recalado en el recinto valenciano con su aclamado espectáculo 'Los Mejores Años de Nuestra Vida', un recorrido generacional que ha conectado a un público de todas las edades a través de las canciones que ya forman parte de la historia de la cultura pop del país.

Liderada por un "carismático" David Summers, la banda ha subido al escenario alrededor de las nueve de la noche para desatar la "euforia colectiva". Desde los primeros acordes de 'Voy a pasármelo bien', la formación ha dejado claras sus intenciones y metió a los asistentes "en el bolsillo" al instante. Sin dar tregua, el arranque encadenó "clásicos infalibles" como 'Chicas cocodrilo', 'Mujer de bandera' y 'No te escaparás', según ha informado el Roig Arena en un comunicado.

Asimismo, el concierto ha avanzado con una combinación entre la "frescura" de sus temas "más enérgicos" --como 'Chico tienes que cuidarte' o 'Me siento bien'-- con momentos de "enorme carga emocional". También ha sonado 'Si no te tengo a ti', 'Te necesito' o 'Huellas en la bajamar' para rebajar "ligeramente" las pulsaciones para dar paso a la "complicidad absoluta" con la grada.

En el ecuador del espectáculo, la intensidad ha vuelto a dispararse con una sucesión de "himnos generacionales". 'Lo noto' y 'Te quiero' han desatado una de las mayores ovaciones de la noche, antes de dar paso a la faceta más "gamberra y desenfadada" de la banda con 'Indiana', 'Gilipollas', 'Nassau' y 'Suéltate el pelo'. El bloque principal ha culminado "por todo lo alto" con 'Bar' y 'Marta tiene un marcapasos'.

Tras una breve pausa, Hombres G ha regresado al escenario para firmar un primer bis cargado de sentimiento con 'Los mejores años de nuestra vida' y 'Temblando'. Para el broche final, la banda se ha reservado sus dos "mayores bombas festivas". Los primeros compases de 'Venezia' han provocado el delirio generalizado, que ha alcanzado su punto culminante "Devuélveme a mi chica", el himno popularmente conocido como 'Sufre, mamón'.