Hosbec prevé una ocupación hotelera superior al 83% para el fin de semana de San Valentín en la Comunitat Valenciana

Archivo - Turistas en Benidorm (Alicante) - Lars Ter Meulen - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La patronal turística Hosbec prevé una ocupación hotelera superior al 83 por ciento para el fin de semana de San Valentín en la Comunitat Valenciana. Benidorm es el destino más demandado y ya roza el 90% de reservas confirmadas, en unos días en los que también se celebra el Benidorm Fest.

En un comunicado, la entidad ha señalado que la Costa Blanca, sin incluir Benidorm en su dato medio, va a operar por encima del 76,4%, mientras que la provincia de Valencia está al 81,3% y la de Castellón al 79%.

Por su parte, la ciudad de València tiene ya el 82,4% de su capacidad hotelera reservada para esta fechas, según Hosbec, que ha valorado que estas previsiones de ocupación son inferiores al dato de 2025.

En concreto, para valorar esta corrección, ha continuado la patronal turística, "hay que tener en cuenta que este San Valentín coincide también con las celebraciones de Carnavales en toda la geografía nacional, que son un gran atractivo turístico y con una gran capacidad de atracción". "También pueden haber influido las huelgas del transporte, así como la previsión meteorológica incierta", ha apuntado.

Asimismo, la entidad ha afirmado que "la celebración de San Valentín también se nota en cuanto a las tarifas medias que aplican los establecimientos hoteleros, precisamente por la alta demanda", y que "todos los destinos mejoran su precio respecto a este periodo en 2025".