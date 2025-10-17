Hosbec señala que la dana Alice "enfría" la ocupación hotelera de la Comunitat Valenciana en la primera mitad de octubre

Archivo - Imagen de archivo de turistas en Benidorm (Alicante) - Lars Ter Meulen - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La patronal hotelera Hosbec ha subrayado que la reciente dana Alice y la falta de festivo por el Día de la Hispanidad, que este año ha caído en domingo, "han enfriado" la ocupación turística de la Comunitat Valenciana durante la primera quincena del mes de octubre.

En concreto, Benidorm (Alicante) se mantiene con un 88,2 por ciento, cifra "prácticamente idéntica a la del año pasado", un dato que reafirma su "resistencia y madurez" en momentos de transición. Su "amplia" oferta, con más de 40.000 plazas hoteleras, sigue adelante con "una base de demanda sólida y diversificada, que convierte a la ciudad en un referente de estabilidad dentro del Mediterráneo", según ha destacado la entidad en un comunicado.

El mercado británico sigue liderando la llegada de visitantes con un 47,2% de cuota, ampliando su ventaja sobre el año anterior y consolidando su papel como "pilar" de la ocupación. Le sigue el turismo nacional, que representa el 36,5%, un registro "también elevado pese a una ligera moderación". Bélgica, Países Bajos e Irlanda mantienen una aportación "constante", lo que refleja una "estructura de visitantes equilibrada y resistente a los cambios de temporada".

Por categorías, los hoteles de cuatro estrellas de Benidorm registran una ocupación media del 87,8%, mientras que los de tres alcanzan el 89,4%, ambos datos "muy próximos" a los de 2024.

Con la mirada puesta en la segunda mitad del mes, la previsión de ocupación para la ciudad apunta a un 81,9%, "un descenso habitual en esta fase del otoño, aunque sigue siendo una cifra destacable", según Hosbec.

COSTA BLANCA Y ALICANTE SUR

De otro lado, el resto de destinos registran descensos de entre dos y ocho puntos. La provincia de Alicante avanza hacia el final de la temporada alta con una primera quincena de octubre marcada por la moderación, donde la Costa Blanca logra una ocupación media del 77,4% y Alicante Sur se sitúa en el 68,4%, ambas por debajo de los registros del pasado año, cuando fueron de 83,5% y 77,9%, respectivamente.

La "corrección", aunque "perceptible", se enmarca "dentro del patrón habitual del arranque otoñal, cuando la demanda se contrae tras el verano y los desplazamientos se concentran en fines de semana y escapadas cortas". El comportamiento global confirma una "desaceleración controlada, sin que refleja la entrada en el ciclo de menor actividad turística propio del final de temporada", según ha resaltado la entidad.

El mercado nacional mantiene su "papel protagonista" y "refuerza su peso como sostén del destino" porque los viajeros españoles representan el 29,9% de las estancias en la Costa Blanca y el 33,5% en Alicante Sur.

En el ámbito internacional, el Reino Unido "sigue siendo" el principal emisor extranjero, con cuotas del 19,5% y 17,4%, respectivamente, apoyado por un "repunte" de Irlanda y un "comportamiento estable" de Bélgica y Países Bajos.

En cuanto a categorías, la "brecha" entre segmentos "se amplía y marca una tendencia clara" porque los hoteles de cuatro estrellas mantienen un nivel alto de ocupación del 85,3% en la Costa Blanca y del 85,1% en Alicante Sur, "con descensos moderados, mientras que los tres estrellas sufren retrocesos más severos" y caen hasta el 67,8% y 57% respectivamente.

Las reservas ya confirmadas para la segunda quincena, con un 69,7% en Costa Blanca y del 61,5% en Alicante Sur, confirman, según la patronal hotelera de la Comunitat Valenciana, "la entrada progresiva en la temporada otoñal, con una actividad centrada en fines de semana, puentes y escapadas gastronómicas".

VALÈNCIA CAPITAL Y PROVINCIA

De otro lado, la provincia de Valencia encara el mes de octubre con un "descenso moderado" de su actividad hotelera respecto al pasado año, con una ocupación media del 80% en la primera quincena frente al 87,1% de 2024.

Según Hosbec, este ajuste se explica, en parte, "por el cierre progresivo de la temporada estival y la menor incidencia de festivos, pero también por el comportamiento de algunos destinos de marcado perfil vacacional" como Gandia, que "tras el verano reduce su ritmo y anota un 65,7% de ocupación en esta primera mitad del mes".

En el conjunto provincial, la demanda mantiene una "base sólida" de turismo nacional, que representa el 40% de las pernoctaciones, complementada por un "abanico diverso" de visitantes internacionales. Entre los mercados emisores destacan Alemania (7,4%), Reino Unido (6,3%), Italia y Estados Unidos (ambos con un 5,8%) y Países Bajos (5,3%).

Asimismo, la ciudad de València, como "epicentro urbano y cultural", conserva una "posición destacada" dentro del panorama autonómico con una ocupación media del 86,2%.

El perfil del visitante sigue siendo "marcadamente internacional": el turismo español supone un 31,9%, mientras que el peso extranjero se reparte de forma equilibrada entre Italia (8%), Estados Unidos (7,9%), Reino Unido (7,7%), Alemania (7,5%) y Países Bajos (6,9%).

Por categorías, los hoteles de cuatro estrellas lideran la actividad tanto en la capital (86,3%) como en el conjunto provincial (78%), aunque todos los segmentos registran "ligeros ajustes" respecto a 2024, "coherentes con el tono general de la temporada".

Las reservas confirmadas para la segunda quincena de octubre apuntan ya una ocupación que ronda el 75% en la provincia y el 81% en València ciudad. Para Hosbec, estas cifras "confirman una transición estable hacia la temporada baja, pero con un flujo turístico sostenido gracias al posicionamiento consolidado del destino y al creciente peso del mercado internacional".

CASTELLÓN

Finalmente, la provincia de Castellón cierra la primera quincena de octubre con una ocupación media del 62,4%, "ligeramente por debajo" del 64,9% registrado en el mismo periodo de 2024. Se trata de un "descenso leve" que se enmarca "dentro de la transición natural hacia los meses de menor actividad turística, cuando comienzan a notarse los primeros cierres de establecimientos y la oferta se ajusta al ritmo otoñal".

La estructura de la demanda sigue siendo "eminentemente nacional", con viajeros españoles que representan el 69,2% del total de estancias. Le siguen los mercados tradicionales europeos, con el Reino Unido (4,7%), Francia (4,5%) y Alemania (3,9%) a la cabeza, y configuran un flujo internacional "estable pero más reducido" en volumen conforme avanza la temporada.

Respecto a categorías hoteleras, los establecimientos de cuatro estrellas apuntan una media del 62,8% de ocupación, mientras que los tres se sitúan en el 57,9%, ambos con "ligeros retrocesos" en comparación con 2024.

Estos datos reflejan una "pausada desaceleración", habitual en este tramo del calendario, cuando la actividad se concentra en fines de semana y festivos y el viajero busca "escapadas más breves o experiencias rurales y gastronómicas".

De cara a la segunda quincena del mes, las previsiones apuntan a un 61% de ocupación, lo que confirma una "normalización estacional que da paso a la temporada de otoño-invierno". "Castellón mantiene, no obstante, su atractivo como destino tranquilo y diverso, combinando el turismo litoral con el interior y apoyándose en un visitante fiel que sigue apostando por la provincia más allá del verano", ha apuntado Hosbec.

Ante estos datos, la patronal turística valenciana ha subrayado que "el sector hotelero vuelve a recordar que ya no es su objetivo contar turistas o pernoctaciones y superar datos de ocupación de años anteriores, sino mantener en términos positivos" las cifras de facturación y rentabilidad y, sobre todo, las de "sostenibilidad" de la actividad a nivel económico, social y medioambiental.