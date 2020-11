Hosbec sostiene que las PCR a turistas responden a la situación sanitaria pero no ayudan de manera positiva al turismo

VALÈNCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación empresarial hotelera Hosbec Valencia ha asegurado este jueves que las pruebas PCR a pasajeros de países de riesgo responden a la situación sanitaria por la Covid-19 pero considera que no es una medida que contribuya "de forma positiva" al turismo. La entidad pide trabajar "en la puesta en marcha de estándares armonizados europeos para reactivar esta actividad".

Para Hosbec, si bien las nuevas exigencias a los turistas extranjeros "responden a la situación sanitaria grave que estamos atravesando en lo que seguramente es el pico máximo de la segunda ola de la pandemia que afecta a España y a todos los países de nuestro entorno, lo cierto es que no es una medida que contribuya de forma positiva en el turismo, y en especial en el de València y el resto de la Comunitat Valenciana".

"Es cierto que en estos momentos su incidencia va a ser muy limitada, pues el número de pasajeros en el aeropuerto de Alicante está en mínimos históricos y prácticamente sin turistas, pero es una medida que se ha tomado de forma unilateral por el Gobierno de España sin que forme parte de una política común de la Unión Europea o de acuerdos bilaterales con los países emisores como es el Reino Unido", ha criticado la entidad.

Hosbec subraya que "de nada nos sirve imponer una PCR si no nos levantan las cuarentenas que nos tienen impuestas otros países". "No sólo no estamos trabajando en lo que se llaman corredores turísticos, sino que los estamos entorpeciendo y dificultando", ha criticado.

Como ejemplo, señala que una familia de cuatro personas del Reino Unido que desee viajar las próximas Navidades a un hotel de Valencia debería gastar una media de 480 libras adicionales en pruebas diagnósticas y además, continuar con una cuarentena de 14 días a su regreso a casa.

"Con este escenario no hay turismo que se pueda reactivar", ha lamentado y reivindica la puesta en marcha de "estándares armonizados europeos y con países relevantes en materia turística (Reino Unido, Suiza, Rusia o Estados Unidos, por ejemplo) de forma que se establezcan medidas claras, comunes y de aplicación en todo este ámbito de relación turística y comercial".

MEDIDAS "ASUMIBLES" EN TIEMPO Y COSTE

Hosbec señala que estos estándares "pasarían, sin duda, por una clasificación de países o zonas en función del número de casos" y reclama que las medidas a aplicar a los turistas "sean asumibles, se puedan incorporar con facilidad y agilidad en los desplazamientos por motivos turísticos y que los países participantes en estos estándares armonizados descarten las cuarentenas como única medida".

La patronal recalca que se refiere a pruebas diagnósticas "rápidas, con coste moderado y que puedan ser aceptadas favorablemente por los consumidores, lo menos invasivas y molestas posibles y que tengan índices de fiabilidad sanitaria adecuados".

A juicio de Hosbec, "este debe ser el objetivo del Gobierno de España en materia turística internacional en el medio plazo: poder tener este marco negociado e implantado para principios del año 2021".

Para la asociación, dentro del diseño de flujos turísticos que el Gobierno de España debe estar llevando a cabo, "no se pueden olvidar de la necesaria reactivación de corredores a nivel nacional" ya que "ahora mismo nos encontramos con que un ciudadano alemán puede venir a Valencia (con una PCR a partir del día 23) pero uno de Albacete no puede entrar en la Comunitat Valenciana por el cierre perimetral".

"La reactivación del turismo nacional (que ha sido de lo poco que ha salvado los muebles durante el verano) debe estar también en la agenda de prioridades de todos los responsables públicos", ha reclamado, y ha señalado que, para reactivarlo con seguridad sanitaria, "también habrá que planificar un sistema de pruebas diagnósticas fáciles, sencillas y asequibles que puedan garantizar que estamos ante una actividad solvente".