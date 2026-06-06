El Hospital General de Elche realiza una técnica pionera en la Comunitat para tratar hernias paraestomales. - GVA

ALICANTE, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Pared Abdominal del Servicio de Cirugía General del Hospital General Universitario de Elche (Alicante) ha realizado por primera vez en la Comunitat Valenciana una técnica quirúrgica videoendoscópica extraperitoneal para el tratamiento de una hernia paraestomal compleja de gran tamaño, una complicación que puede aparecer en pacientes portadores de colostomía.

Una colostomía es una abertura que se realiza en la pared abdominal para conectar el intestino grueso al exterior mediante una bolsa donde se recogen las heces. Este procedimiento suele ser necesario, sobre todo, en pacientes con cáncer de colon o recto, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Con el paso del tiempo, la zona del abdomen donde se realiza el estoma puede debilitarse y favorecer la aparición de hernias paraestomales, es decir, una salida del contenido abdominal alrededor de esa abertura. En los casos más graves, parte de las vísceras pueden quedar desplazadas fuera de la pared abdominal, lo que provoca importantes limitaciones y una gran complejidad quirúrgica.

En este caso, la paciente intervenida en el Hospital General Universitario de Elche presentaba una eventración paraestomal compleja de gran tamaño, la mayor tratada hasta el momento por la Unidad de Pared Abdominal del centro.

El Hospital General de Elche es, junto al Hospital General de Alicante, uno de los dos únicos centros de la provincia que cuentan con una Unidad específica de Pared Abdominal y es además hospital de referencia para los casos más complejos del sur de la provincia.

Para la realización de esta cirugía, el especialista de Sevilla y uno de los profesionales con mayor experiencia en España en este tipo de procedimientos, el doctor Juan Bellido se desplazó hasta el hospital ilicitano.

La técnica utilizada destaca por su abordaje mínimamente invasivo mediante videoendoscopia y por realizarse fuera de la cavidad abdominal, lo que se conoce como abordaje extraperitoneal. La videoendoscopia es un procedimiento que permite operar a través de pequeñas incisiones utilizando una cámara y material quirúrgico especializado.

Así, la intervención se realizó a través de tres pequeñas incisiones en la pared abdominal. A diferencia de la laparoscopia convencional, este procedimiento evita entrar en el interior de la cavidad abdominal y reduce así el riesgo de lesiones internas y complicaciones asociadas a las mallas quirúrgicas.

El jefe de la Unidad de Pared Abdominal, el doctor Rafael Ferrer, ha explicado que se trata de una de las técnicas "más avanzadas que existen actualmente para las hernias paraestomales complejas y la que mejores resultados está ofreciendo en cuanto a disminución de reaparición y recuperación del paciente".

PREPARACIÓN PREVIA

La complejidad del procedimiento hizo necesaria una preparación específica de la paciente durante el mes previo a la intervención para poder "distender progresivamente la pared abdominal, facilitar la recolocación del contenido visceral y mejorar la capacidad respiratoria de la paciente antes de la cirugía", ha explicado el doctor Ferrer Riquelme.

La paciente evolucionó favorablemente y recibió el alta hospitalaria al cuarto día postoperatorio, "sin complicaciones ni síntomas". En este sentido, entre las principales ventajas de esta técnica destacan la disminución del dolor postoperatorio, la reducción de complicaciones durante y después de la cirugía y una recuperación más rápida, lo que permite una reincorporación más precoz a la vida cotidiana y laboral.

El doctor Rafael Ferrer Riquelme ha subrayado que "este tipo de intervenciones requiere una alta especialización y una planificación muy precisa, pero permite ofrecer una mejor calidad de vida a pacientes con patologías abdominales especialmente complejas".

La Unidad de Pared Abdominal del Hospital General Universitario de Elche atiende alrededor de 36 casos complejos al año mediante diferentes técnicas quirúrgicas avanzadas. Además del doctor Rafael Ferrer Riquelme, forman parte de la unidad las doctoras Laura Armañanzas, Mónica Serrano y Carmen Zamora.

Por su parte, el jefe del servicio de Cirugía General, el doctor Antonio Arroyo, ha destacado que "la incorporación de técnicas pioneras como esta consolida al Hospital General Universitario de Elche como centro de referencia en cirugía compleja y refleja la apuesta del servicio por la innovación y la mejora continua de la atención a los pacientes".