El Hospital del Vinalopó ofrece formación a más de 300 familias sobre cuidados en casa para que se sientan "preparadas" - GRUPO RIBERA

ALICANTE, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario del Vinalopó de Elche (Alicante) ha ofrecido formación "práctica y cercana" a los cuidadores de los pacientes a través de la iniciativa Escuela de Familias, proyecto en el que han participado más de 300 familias, con el fin de que estén "acompañadas, preparadas y seguras".

Así, esta iniciativa tiene como objetivo "dotar a los familiares de los conocimientos y herramientas necesarias para continuar con los cuidados en casa con confianza y seguridad", según ha informado Grupo Ribera, empresa gestora del departamento de salud de Elche-Crevillent, en un comunicado.

En este contexto, la 'Escuela de Familias' pretende "responder ante el envejecimiento progresivo de la población y el aumento de enfermedades crónicas", donde el rol del cuidador principal es "cada vez más importante".

De este modo, el proyecto ofrece talleres adaptados a cada caso, impartidos por profesionales de enfermería y técnicos en cuidados auxiliares, ya que "muchas veces los familiares asumen esta responsabilidad sin experiencia previa, lo que puede generar inseguridad y estrés".

Asimismo, una de las cuidadoras, participante de una de las sesiones, ha destacado la "utilidad" de los talleres y el "trato personalizado" del equipo sanitario. "Nos sentimos mucho más preparados para cuidar a nuestro familiar en casa, nos explicaron todo de forma clara, con ejemplos prácticos y sin tecnicismos", ha agregado.

Las sesiones se realizan en grupos reducidos, en una sala que "simula un entorno doméstico", donde los asistentes pueden practicar técnicas como movilización, prevención de caídas y úlceras por presión, higiene, administración de medicación y detección de signos de alerta. Al finalizar, los cuidadores reciben material informativo y pueden resolver dudas con el personal sanitario.

La técnica en cuidados auxiliares de enfermería Layla Agustín ha apuntado que "a través de estas sesiones se promueve un espacio donde las familias se sienten escuchadas, apoyadas y fortalecidas para cuidar sin descuidarse". También ha asegurado que "se logra crear un ambiente de confianza donde se resuelven dudas reales y se intercambian experiencias entre cuidadores".

"ACOMPAÑADOS, PREPARADOS Y SEGUROS"

Por su parte, el enfermero del Hospital del Vinalopó José Francisco Villalba ha resaltado que "con esta formación se consigue que los cuidadores se sientan acompañados, preparados y seguros para continuar los cuidados en casa".

Las encuestas de satisfacción han reflejado un "alto grado de utilidad y confianza en el cuidador" y los profesionales del hospital han constatado que esta preparación "mejora la evolución y calidad de vida de los pacientes en su entorno familiar".