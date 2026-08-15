Hospitalizado un hombre tras el incendio de una vivienda de Altea

Extinción de un incendio en una vivienda en Alicante que ha dejado un hombre herido - CONSORCIO BOMBEROS ALICANTE
ALICANTE, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -
Un hombre ha sido evacuado al hospital este sábado tras ser rescatado en parada cardiorrespiratoria del incendio de una vivienda en Altea (Alicante), según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.
El siniestro ha ocurrido alrededor de las 05.30 horas, en la cuarta planta de un edificio de seis alturas de la calle La Mar. Un hombre se encontraba en el interior de la vivienda en el momento del fuego.
Al llegar los bomberos del parque de Benidorm, han localizado al hombre en parada cardiorrespiratoria. Finalmente, ha sido trasladado en un SAMU al hospital. Sobre las 06.55 horas se dio por extinguido el incendio.
El Consorcio ha movilizado en este operativo a un sargento, un cabo y cinco bomberos, con una unidad de mando y jefatura, una autoescalera y una bomba urbana pesada.