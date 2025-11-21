Los hoteles de la Comunitat registran 2,7 millones de pernoctaciones en octubre, un 4% más que en 2024

Archivo - Una pareja registrándose en un hotel - GVA - Archivo

VALÈNCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los establecimientos hoteleros de la Comunitat Valenciana contabilizaron el pasado octubre un total de 2.799.094 pernoctaciones, un incremento del 4% respecto al mismo mes de 2024, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por la Generalitat.

Durante octubre, los hoteles valencianos recibieron un total 883.558 viajeros, lo que supone un crecimiento del 5,2% interanual. De ellos, 431.938 fueron residentes en España y 451.620 procedían del extranjero, detalla la administración autonómica.

En el reparto de pernoctaciones, el turismo internacional vuelve a situarse como mayoritario con 1.669.163 noches, frente a las 1.129.931 pernoctaciones realizadas por viajeros procedentes de España.

Durante los diez primeros meses del año, los hoteles de la Comunitat han registrado 27.947.971 pernoctaciones, lo que supone un crecimiento del 1,3% respecto al mismo periodo de 2024. Este volumen sitúa al sector en cifras "históricas" para estas fechas.

El número total de viajeros alojados entre enero y octubre asciende a 8.750.169, un 1,8% más que en el mismo intervalo del año anterior, confirmando la evolución sostenida de la demanda turística.

La consellera de Turismo, Marián Cano, afirma que estos resultados confirman la tendencia positiva del sector hotelero en la Comunitat Valenciana, que mantiene "un ritmo sólido" tanto en volumen de viajeros como en pernoctaciones. También destaca el papel del turismo internacional: "El visitante extranjero sigue desempeñando un papel clave en la dinamización de nuestra actividad turística y consolida a la Comunitat como un destino competitivo y altamente valorado a nivel global".

Respecto a los datos del conjunto del año, Cano resalta que "confirman que el sector mantiene una trayectoria ascendente y de gran solidez. Estar a punto de alcanzar los 28 millones de pernoctaciones, el registro más alto de toda la serie histórica para este periodo, demuestra que la Comunitat continúa afianzándose como un destino de referencia para quienes nos visitan".