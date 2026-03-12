El HQ NRDC-ESP revalida su capacidad como cuartel general para operaciones de alta intensidad

Ejercicio Loyal Leda 2026 - HQ NRDC-ESP

VALÈNCIA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cuartel General de Despliegue Rápido de la OTAN (HQ NRDC-ESP), con sede en Bétera, ha finalizado este jueves en las instalaciones militares de Paterna (Valencia) el ejercicio LOYAL LEDA 2026 (LOLE26), su principal actividad de adiestramiento del año, según ha informado el organismo en un comunicado.

Durante varias semanas, ha desplegado su Puesto de Mando en un exigente escenario, diseñado para adiestrar y validar su capacidad para planear, coordinar y conducir operaciones terrestres de gran envergadura como cuartel general para operaciones de alta intensidad en el marco de la OTAN (Warfighting Corps en inglés).

El ejercicio ha permitido consolidar los procedimientos de mando y control, la interoperabilidad entre naciones aliadas y la integración de sistemas y herramientas innovadoras aplicadas al proceso de toma de decisiones.

La jornada de hoy ha incluido la visita de numerosas autoridades militares nacionales y de la OTAN, con la asistencia del Comandante del Mando de Operaciones, teniente general José Antonio Agüero Martínez.

Los visitantes han podido conocer de primera mano el funcionamiento del Puesto de Mando desplegado, así como las capacidades tecnológicas y organizativas empleadas durante el ejercicio, en un entorno realista y de alta exigencia operativa.

El teniente general Luis Sáenz Rocandio, jefe del HQ NRDC-ESP, ha destacado que "LOYAL LEDA 2026 ha servido para demostrar nuestra capacidad de despliegue, integrarnos en un entorno multinacional y ejercer el mando y control en un escenario de alta intensidad". "Este ejercicio refuerza nuestra preparación y confirma que estamos en disposición de cumplir la misión que la OTAN nos pudiera encomendar", ha dicho.

LOYAL LEDA 2026 ha permitido al HQ NRDC-ESP mantener y fortalecer sus capacidades como Cuartel General de alta disponibilidad, "contribuyendo de manera directa a la postura de disuasión y defensa colectiva de la OTAN". Con esta actividad, el HQ NRDC-ESP ha revalidado su certificación como cuartel general de cuerpo de ejército para operaciones de alta intensidad, obtenida inicialmente en 2021, reafirmando su preparación para desplegar y asumir el mando de grandes fuerzas multinacionales cuando así lo requiera la Alianza.