Ibáñez (Compromís) subraya que con "cada nueva información" es "más urgente" que Mazón "se explique" sobre el 29O

Archivo - El diputado de Compromis Alberto Ibáñez, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 22 de julio de 2025, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Compromís en la Comisión de Investigación de la dana en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha subrayado que con "cada nueva información que se conoce" es "más urgente y perentorio" que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, "se explique" sobre los hechos del 29 de octubre --día de la dana que arrasó parte de la provincia de Valencia y en la que fallecieron 228 personas--.

Así se ha pronunciado Ibáñez, en un audio remitido a los medios de comunicación, tras la carta abierta de la periodista Maribel Vilaplana en la que asegura que es la "primera interesada" en que se clarifiquen los hechos del 29 de octubre y reconoce que fue "un error" pedir que no se difundiera en un primer momento que había comido con Mazón, porque le parecía "injusto" quedar "vinculada" a "un capítulo tan doloroso". "A los responsables les corresponde dar explicaciones que yo no puedo dar", señala.

El diputado de Compromís ha exigido que el jefe del Consell explique "no solamente el por qué continuó en el Ventorro cuando tenía toda la información", sino lo "más relevante": "por qué su ideología priorizó el beneficio económico del sector turístico de unos pocos a garantizar el derecho a la vida de la mayoría".

"Es por eso que debe acudir a la única comisión de investigación parlamentaria con garantías donde el PP y Vox no tienen mayoría, que es la del Congreso", ha concluido.