IBV avanza en el uso de exoesqueletos y herramientas de monitorización para mejorar las condiciones de trabajo

VALÈNCIA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Biomecánica (IBV) trabaja en 'Innowork', un proyecto financiado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) que busca avanzar en el desarrollo de técnicas innovadoras basadas en Inteligencia Artificial (IA) para la prevención de riesgos ergonómicos y en el uso de exoesqueletos, todo ello, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales y la productividad de los nuevos entornos de trabajo surgidos bajo el concepto de "fábricas del futuro".

La European Factories of the Future Reach Association (EFFRA) destaca el concepto 'factories 4.0 and beyond' y la necesidad de innovar en los procesos de fabricación impulsada por las personas, mejorando la interacción entre éstas y los equipos de trabajo y las máquinas, incidiendo en la necesidad de complementariedad entre las personas y la tecnología para conseguir una excelencia en la fabricación, ha explicado el IBV en un comunicado.

En línea con este reto, la directora de Innovación en Bienestar y Salud Laboral en IBV, Mercedes Sanchis, ha destacado que este enfoque "busca no solo mejorar las condiciones laborales, sino también aumentar la productividad en los entornos de trabajo a través de la reducción de los días de baja laboral producidos por trastornos musculoesqueléticos".

La demanda de exoesqueletos ha ido en aumento como una medida efectiva de reducción de molestias musculoesqueléticas durante la realización de trabajos que involucran cargas físicas elevadas. En este sentido, el IBV ha sido uno de los centros pioneros en realizar el análisis del comportamiento de estos dispositivos en líneas de producción reales como, por ejemplo, el estudio realizado en la planta de FORD Valencia en el uso de un exoesqueleto de miembros superiores para las personas trabajadoras de las líneas de ensamblaje.

En este contexto, las empresas necesitan contar con herramientas que faciliten el proceso de selección e implantación de exoesqueletos en el entorno laboral, así como de técnicas de evaluación que consideren el efecto de éste en la disminución del riesgo ergonómico.

En respuesta a esta demanda, el IBV está desarrollando una herramienta interactiva que permitirá a las empresas identificar qué puestos de trabajo podrían beneficiarse de la implementación de exoesqueletos específicos, así como las pautas para su correcta selección e implantación.

Sanchis ha indicado que "tan importante como la selección del exoesqueleto más apropiado, atendiendo a las características específicas de la tarea, es la implantación en el proceso productivo de la empresa, realizando un seguimiento del feedback de aquellos trabajadores y trabajadoras que han decidido utilizarlo durante la jornada laboral".

Además, Innowork se ha centrado en la creación de técnicas innovadoras para evaluar el riesgo ergonómico en el lugar de trabajo, utilizando tecnologías basadas en IA que proporcionan información precisa y objetiva.

Según Sanchis, "las nuevas tecnologías, entre ellas la Inteligencia Artificial, han venido para quedarse y para que las personas podamos dedicarnos a realizar tareas que aporten mayor valor añadido. De momento, hay ciertas tareas que no pueden realizar como, por ejemplo, la realización de propuestas de mejora de un puesto de trabajo desde un punto de vista ergonómico. Pero sí pueden sustituirnos en la aplicación de metodologías de evaluación de riesgos ergonómicos y en la cuantificación de los mismos".

APLICACIÓN LABORAL DIRECTA

En estas investigaciones, el IBV cuenta con la colaboración de empresas líderes como SPB, Panamar, Zummo, Platos Tradicionales, Embutidos Martínez o Grefusa que apuestan por el diseño de nuevos entornos de trabajo impulsados por las personas y el uso de tecnologías para la protección de la plantilla trabajadora.

Por último, Innowork es un proyecto financiado por el programa 2023 de ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), dirigidas a centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana para el desarrollo de proyectos de I+D de carácter no económico realizados en colaboración con empresas, financiado por la Unión Europea (IMDEEA/2023/67).