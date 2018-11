Identifican los biomarcadores de la saliva más eficaces para la detección precoz del cáncer oral, de cabeza y cuello

Publicado 14/11/2018 10:58:54 CET

VALÈNCIA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Oral Microbiology Research Group de la Universidad CEU Cardenal Herrera han indetificado los biomarcadores de la saliva más eficaces para la deteciión precoz del cáncer oral, de cabeza y cuello, según ha informado la institución la académica en un comunicado.

El estudio, cuyos resultados han sido publicados en el 'Journal of Oral Pathology and Medicine', revista científica oficial de la International Association of Oral Pathologists, ha comparado 17 ensayos clínicos internacionales realizados desde el año 2000 sobre biomarcadores de cáncer en saliva.

El cáncer oral es el origen más frecuente de otros tumores en cabeza y cuello y es creciente entre la población joven, debido al consumo de tabaco y alcohol. Más del 90 por ciento de los tumores malignos en cabeza y cuello tienen su origen en carcinomas de células escamosas que se originan en zonas superficiales de la cavidad oral.

Su detección, a través de biomarcadores en la saliva, puede contribuir a su tratamiento precoz, antes de su transformación en tumores. Estos investigadores de la Universidad CEU Cardenal Herrera han realizado una revisión sistemática y un meta-analisis de aquellos marcadores en saliva que presentan "mayor eficacia" para la detección temprana de cáncer oral en distintos ensayos clínicos.

Según explica Verónica Veses, investigadora principal del Grupo y profesora del Departamento de Ciencias Biomédicas de la CEU UCH, "la detección de este tipo de cáncer de células escamosas en las superficies de la boca depende fundamentalmente del examen visual de los profesionales de la salud buco-dental. Por eso es importante encontrar nuevos métodos diagnósticos para ayudar a su detección temprana de forma más certera".

En especial, ha dicho, "si tenemos en cuenta que el cáncer oral es el origen más frecuente de otros tumores en cabeza y cuello, y que es creciente entre la población joven, debido al consumo de tabaco y alcohol".

TRES TIPOS DE BIOMARCADORES

El equipo investigador liderado por la doctora Veses ha realizado una revisión sistemática y un meta-análisis de los ensayos clínicos que hasta ahora han evaluado la eficacia de los tres tipos de biomarcadores de la saliva "más prometedores" para la detección de este tipo de cáncer oral.

Estos marcadores de la saliva son dos tipos de citocinas, proteínas involucradas en la proliferación y diferenciación celular; dos marcadores presentes en el ácido ribonucleico que transfiere el código genético, el ARN mensajero o mRNA; y dos más en el microRNA (miRNA) de la saliva.

Los dos biomarcadores del mRNA han resultado los más eficaces para la detección precoz del carcinoma oral de células escamosas y del cáncer de cuello y cabeza, al comparar los resultados obtenidos en los 17 ensayos clínicos revisados. Estos ensayos fueron seleccionados como pertinentes para el estudio entre los publicados desde el año 2000 en la base de datos internacional Medline y en el registro internacional de ensayos clínicos: el Central Register of Controlled Trials.

EQUIPO INVESTIGADOR

Los resultados forman parte del Trabajo Fin de Grado de la estudiante de Dentistry en la Universidad CEU Cardenal Herrera Fariah Gaba, bajo la dirección de los profesores Verónica Veses y Chirag Sheth, miembros del Oral Microbiology Research Group de esta Universidad.

Fariah Gaba, que ha obtenido el Premio Extraordinario de Licenciatura por sus estudios de Dentistry en la CEU UCH, ejerce actualmente como odontóloga en Holanda y comenzó su labor investigadora trabajando en uno de los proyectos I+Docencia del Oral Microbiology Group de la CEU UCH.