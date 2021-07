Igualdad consulta a Sanidad si es posible recuperar el contacto físico en las visitas a residencias

VALÈNCIA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La conselleria de Igualdad ha elevado una consulta a la de Sanidad para tratar la posibilidad de recuperar el contacto físico en las visitas a residencias de mayores y en qué condiciones podría llevarse a cabo.

Así lo ha expresado la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, en la rueda de prensa posterior al pleno del ejecutivo valenciano, donde ha recordado que, en estos momentos, rige el protocolo aprobado en abril, que establece una normativa para cada nivel de alerta.

No obstante, Oltra ha recordado que estar vacunado "no es sinónimo de no contagiarse", sino de que el impacto de la enfermedsd es "mucho menor". Por ello, ha incidido en que, pese a la amplia cobertura en residencias, "es importante evitar los contagios" y "no se puede trasladar la idea de que la vacuna es una barrera al contagio".

Por otra parte, también se ha referido Oltra a la equiparación de salario entre personal sanitario de la conselleria de Igualdad con la de Sanidad. La consellera ha indicado que está prevista en los presupuestos de este año, y que se está esperando la dotación de crédtio. Tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2021.