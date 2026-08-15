IIS La Fe coordina un proyecto científico europeo para validar el uso de la inteligencia artificial en oncología

Grupo de Investigación Biomédica en Imagen del IIS La Fe - GVA

VALENCIA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (IIS La Fe) de València ha sido seleccionado por la Comisión Europea para asumir la coordinación científica de SCOPE-AI, uno de los mayores proyectos europeos orientados a impulsar el uso de la inteligencia artificial en cáncer y acelerar su llegada a la práctica clínica.

La iniciativa, denominada SCOPE-AI - SCaling Oncology Pilots across Europe with imaging and AI, está financiada en el marco del programa DIGITAL-2026-AI-09, AI Continent - Solutions for Cancer, y cuenta con un presupuesto total de 20,6 millones de euros, de los cuales 12,3 millones proceden de la Comisión Europea.

El objetivo principal del proyecto es avanzar en la validación clínica de 15 soluciones de inteligencia artificial multimodal aplicadas a oncología, desarrolladas a partir de imagen médica y otros datos clínicos complejos. Estas herramientas serán evaluadas en condiciones reales de uso en ocho hospitales europeos, con el fin de generar evidencia sobre su seguridad, rendimiento y utilidad para apoyar la toma de decisiones médicas.

SCOPE-AI nace para dar respuesta a uno de los principales retos de la medicina digital: trasladar los algoritmos de inteligencia artificial desde entornos experimentales o de laboratorio hasta su aplicación efectiva en hospitales y sistemas sanitarios reales.

Para ello, el proyecto impulsará estudios de validación clínica multicéntricos que permitirán comprobar el funcionamiento de estas soluciones en distintos contextos asistenciales. Las herramientas incluidas en SCOPE-AI evolucionarán desde niveles intermedios de madurez tecnológica hasta fases avanzadas de preparación para su despliegue clínico.

El proyecto abordará casos de uso relacionados con el cribado, el diagnóstico, la caracterización tumoral y la planificación terapéutica en diferentes tipos de cáncer. Este enfoque permitirá generar evidencia sólida, reproducible y transferible a la práctica médica. De este modo, el proyecto ayudará a consolidar un ecosistema europeo de datos e inteligencia artificial en cáncer.

Liderazgo científico del IIS La Fe

El IIS La Fe, a través del Grupo de Investigación Biomédica en Imagen, ejercerá la coordinación científica del proyecto y liderará las actividades relacionadas con la gestión avanzada de datos, la interoperabilidad, la calidad y la validación clínica de las soluciones de inteligencia artificial.

La investigadora principal del proyecto en el IIS La Fe, Leonor Cerdá, coordinará las actividades científicas vinculadas a datos e inteligencia artificial. "Este proyecto representa un hito para el IIS La Fe y para la investigación en salud digital en España. Liderar la coordinación científica de SCOPE-AI nos permitirá trasladar décadas de experiencia en imagen médica e inteligencia artificial a un impacto real para los pacientes oncológicos en toda Europa", ha señalado la doctora Cerdá.

SCOPE-AI reúne a 35 entidades de 11 países europeos, entre las que se incluyen hospitales universitarios, centros de investigación, universidades, pymes tecnológicas y organizaciones europeas especializadas en imagen biomédica e inteligencia artificial.