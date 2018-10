IIS La Fe lleva a Fiscalía "irregularidades" en dos obras por las que el Gobierno reclama 3,7 millones

Actualizado 27/07/2018 15:52:45 CET

VALENCIA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Patronato del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe de València (IIS La Fe) remitirá a Fiscalía las presuntas irregularidades detectadas en dos expedientes relativos a subvenciones del Ministerio de Economía a este centro para las obras de construcción de una sala de cultivo celular y la finalización de la Torre A y del Biopolo, que suponen un "quebranto" de 3.700.000 euros que ahora el Gobierno central reclama al Consell.

Así lo ha explicado la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, en una rueda de prensa en la que ha detallado los acuerdos adoptados por el patronato en una reunión extraordinaria este pasado jueves. El organismo decidió remitir la información sobre estas subvenciones y las construcción de estos espacios a la Fiscalía para que "determine si existen responsabilidades" y "quiénes son los responsables".

Barceló ha avanzado que si se abriese una investigación, la Conselleria se personaría en la misma, y ha achacado estas supuestas anomalías encontradas a la "nefasta gestión del dinero público" en la anterior etapa de gobierno del PP. En este sentido, ha asegurado que la fundación "adoptó las medidas oportunas" en el "momento en que tuvo conocimiento" de esta información. "No podemos ponernos de perfil", ha enfatizado.

Según ha indicado, una auditoría pública de regularidad contable del año 2016 "revela ciertas irregularidades relacionadas con las subvenciones públicas solicitadas al Ministerio para la ejecución de obra de la Torre A y el Biopolo". En concreto, afectan a dos expedientes y las obras, en los dos casos, se adjudicaron a la misma UTE, cuyo nombre no ha querido revelar la consellera.

CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y CERTIFICACIÓN "EN SEIS DÍAS"

El primero versa sobre la subvención solicitada y otorgada en 2009 por la Secretaría de Estado de Investigación, por valor de 1.100.000 euros para la construcción de una sala de cultivo celular. El Ministerio fijó un plazo ejecución desde el 1 noviembre de 2009 al 1 de noviembre de 2012.

Una vez concedida esta ayuda, el IIS La Fe solicitó la ampliación del plazo de ejecución, que no fue autorizada por el Ministerio, por lo que la obra debía estar concluida el 1 noviembre 2012.

El 25 de octubre de ese año, "a escasos días de que concluyera el plazo dado por el Ministerio, es cuando se adjudica la contratación de la obra, el día 29 de ese mes; se firma el contrato de ejecución, y el día 31, dos días después, se presenta una certificación ordinaria de la obra", por un importe de 1.100.000 euros "que se paga inmediatamente".

La consellera ha remarcado que "en seis días se adjudica, se firma la contratación, se construye, se certifica y se abona el importe".

"Evidentemente, el Ministerio en enero de 2018 solicita al instituto el reintegro del importe de la subvención que tiene que hacer frente ahora mismo la fundación".

Para Barceló, lo "llamativo" es la "imposibilidad inmaterial de concluir una obra de esa envergadura en dos días", y "también es imposible materialmente que se pagara inmediatamente", ha subrayado.

SEGUNDO EXPEDIENTE: "MISMO MODUS OPERANDI"

En el segundo expediente, se tramita con el "mismo modus operandi", según la consellera, la ejecución de obras de acabado de instalaciones y acondicionamiento de la torre del Hospital Universitario y Politécnico de la Fe, en concreto, la primera fase de la finalización de la Torre A y del Biopolo.

Las obras se financiaron con dos préstamos, el primero por importe de 3.185.430 euros, en 2010; y otro préstamo de 1.375.570 euros concedidos por el Ministerio de Economía el 15 de diciembre de 2010, "distinguiendo para cada año la parte correspondiente a préstamo y la parte de anticipo reembolsable".

Tras solicitar varias prórrogas que fueron concedidas, "lo curioso", ha destacado Barceló, es que la firma del contrato tuvo lugar en diciembre de 2012, cuanto los trabajos debían haber estado ejecutados entre 2010 y 2011. El Ministerio reclama ahora la devolución de 2.600.000 euros.

"INTENTAREMOS LLEGAR A UN ACUERDO SOBRE LA DEVOLUCIÓN"

El Ministerio de Economía, el pasado enero, reclamó la devolución de las subvenciones, de las que "algo se ha pagado", según la consellera, pero queda pendiente, por un lado, los 1,1 millones de euros del primer expediente y, por otro lado, 2,6 millones del segundo. "Evidentemente, haremos gestiones ante el Ministerio para intentar llegar a un acuerdo sobre la devolución", ha avanzado Barceló, que también ha puntualizado que no hay, por el momento, ningún plazo para rembolsar las ayudas.

Dos meses más tarde, en marzo de 2018, se entregó la mencionada auditoría al patronato, que "es la que pone de manifiesto una serie de irregularidades", ha precisado. Ante esta información, el patronato se reunió de forma extraordinaria el pasado 3 de mayo y acordó pedir autorización a la abogacía de la Generalitat para que permita la contratación de un asesoramiento jurídico externo.

Barceló ha explicado que, desde ese asesoramiento externo, el IIS La Fe ha recibido un informe que "es la base de la adopción del acuerdo" de la reunión de este pasado jueves, ya que "determina que, efectivamente, hay muchas cuestiones que clarificar y que, evidentemente, una de las recomendaciones fundamentales que hace el informe es dar cuenta a la Fiscalía", ha señalado.

La Conselleria de Sanidad, según ha apuntado Barceló, ha solicitado un informe complementario a la auditoría de la intervención "para tomar las decisiones más correctas". Barceló, preguntada por los medios, ha explicado que el Ministerio "no tiene por qué conocer los hechos" que ella ha hecho públicos.

"Se solicita la devolución de una subvención porque no se han cumplido correctamente los trámites", ha ilustrado, antes de añadir que el Gobierno central "tiene la justificación de las obras y, si ve que no se ha justificado correctamente, o en el plazo que no es correcto", entonces reclama la devolución de las subvenciones.